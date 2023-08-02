أسعار العملات اليوم الأربعاء 2-8-2023 في بداية التعاملات

واصلت اليوم الأربعاء 2-8-2023 تباينها أمام عملة مصر المحلية بمستهل التعاملات الصباحية على المواقع الإلكترونية وشاشات التداولات اللحظية بالمصارف العاملة في مصر، ليحافظ الدرهم الإماراتي والريال السعودي والدولار الأمريكي على مستوياته المعلنة أمس، ويتراجع كل من الجنيه الإسترليني والدينار الكويتي واليورو، وتقدم “المال” عبر التقرير التالي أسعار العملات اليوم على مستوى الشراء والبيع في آخر تحديث لها داخل البنوك الخاصة والحكومية والبنك المركزي المصري والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.28 جنيه للشراء، و 100.62 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.45 جنيه للشراء، و 39.59 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.84 جنيه للشراء، و 33.96 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب أخر تحديث على اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي: 33.87 جنيه للشراء، و34.10للبيع.

البنك المصري الخليجي: 33.86جنيه للشراء، و34.11 للبيع.

بنك مصر: 33.76 جنيه للشراء، و33.99 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.76 جنيه للشراء، و33.99 للبيع، في اخر تحديث على لمواقع البنوك.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي: 39.37 جنيه للشراء، و39.63 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 39.36 جنيه للشراء، و39.64 للبيع.

بنك مصر: 39.24 جنيه للشراء،و39.50 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 39.24 جنيه للشراء، و39.50 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع، بحسب التحديث الأخير لأسعار العملات .

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، و100.66 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و100.69 للبيع.

بنك مصر: 100.06 جنيه للشراء، و100.35 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.38 جنيه للشراء، و 100.33 للبيع، بحسب اخر تحديث على أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.