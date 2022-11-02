أسعار العملات اليوم الأربعاء 2-11-2022 ببداية التعاملات في مصر

سجلت أسعار العملات اليوم الأربعاء 2-11-2022، في بداية التعاملات اليومية بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، تباينًا ملحوظًا، ويقدم موقع «جريدة المال» في هذا التقرير اليومي التفصيلي، أسعار 6 عملات عربية وأجنبية وهي: «الدولار، والجنيه الإسترليني، واليورو، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي»، وفقًا لمتوسط سعر الصرف بالسوق مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي، وعدد من البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية، بحسب شاشات التداول اللحظية وعدد من المواقع الرسمية للبنوك.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.12 جنيه للشراء، و 24.22 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 27.86 جنيه للشراء، و 27.99 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 23.98 جنيه للشراء، و 24.09 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 77.89 جنيه للشراء، و 78.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.56 جنيه للشراء، و 6.59 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.41 جنيه للشراء، و 6.44 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 24.00 جنيه للشراء، و 24.10 للبيع.

بنك مصر: 24.00 جنيه للشراء، و 24.10 للبيع.

البنك العربي الإفريقي الدولي: 24.00 جنيه للشراء، و 24.10 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك كريدي أجريكول مصر: 24.15 جنيه للشراء، و 24.25 للبيع.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 27.53 جنيه للشراء، و 27.77 للبيع.

البنك العربي الإفريقي الدولي: 27.53 جنيه للشراء، و 27.77 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 27.70 جنيه للشراء، و 27.95 للبيع.

بنك مصر: 27.53 جنيه للشراء، و 27.77 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك العربي الإفريقي الدولي: 23.69 جنيه للشراء، و 23.85 للبيع، بحسب أسعار العملات.

بنك كريدي أجريكول مصر: 23.83 جنيه للشراء، و 24.00 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 23.69 جنيه للشراء، و 23.87 للبيع.

بنك مصر: 23.69 جنيه للشراء، و 23.85 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 74.68 جنيه للشراء، و 77.81 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 74.76 جنيه للشراء، و 77.81 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك كريدي أجريكول مصر: 74.76 جنيه للشراء، و 80.69 للبيع.

البنك العربي الإفريقي الدولي: 74.12 جنيه للشراء، و 81.44 للبيع.

اسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي القطري: 6.55 جنيه للشراء، و 6.60 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.54 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

بنك مصر: 6.54 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع، بحسب أسعار العملات.

بنك كريدي أجريكول مصر: 6.56 جنيه للشراء، و 6.59 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك العربي الإفريقي الدولي: 6.23 جنيه للشراء، و 6.43 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.38 جنيه للشراء، و 6.41 للبيع.

بنك مصر: 6.38 جنيه للشراء، و 6.41 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 6.38 جنيه للشراء، و 6.46 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.