أسعار العملات اليوم الأربعاء 19-7-2023 بختام التعاملات

شهدت أسعار اليوم الأربعاء 19-7-2023، حالة من التباين في ختام تعاملات اليوم على شاشات التداولات اللحظية والمواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك العاملة في السوق المحلية، ليستقر كل من الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي، وينخفض كل من الدينار الكويتي والجنيه الإسترليني، وتقدم المال عبر التقرير التالي أسعار سلة العملات الرئيسية أمام عملة مصر المحلية في اخر تحديث لها بالسوق المصرفية على مستويي الشراء والبيع:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

عرض الموقع الإلكتروني للبنك المركزي أخر تحديث على أسعار العملات اليوم عند :

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 34.59 جنيه للشراء، و 34.71 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.82 جنيه للشراء، و 39.96 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.51 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

أظهرت أخر التحديثات على أسعار العملات وصول :

سعر الدولار داخل بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء إلى، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الامريكية داخل فروع البنك الأهلي المصري إلى : 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر العملة الخضراء داخل فروع بنك قطر الوطني الأهلي لـ : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة داخل فروع بنك مصر إلى : 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

أظهرت اخر التعاملات على أسعار العملات وصول:

عملة أوروبا الموحدة داخل فروع بنك QNB إلى 34.60 جنيه للشراء، و 34.76 للبيع.

سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه داخل بنك مصر إلى 34.42 جنيه للشراء، و 34.65 للبيع.

سعر اليورو أمام الجنيه موقع بنك الكويت الوطني الإلكتروني إلى 34.60 جنيه للشراء، و 34.76 للبيع.

سعر العملة الأوروبية داخل البنك الأهلي المصري إلى مستويات 34.43 جنيه للشراء، و 34.66 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي: 40.14 جنيه للشراء، و 40.37 للبيع.

بنك مصر: 40.01 جنيه للشراء، و 40.24 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 40.14 جنيه للشراء، و 40.37 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 39.76 جنيه للشراء، و 40.24 للبيع،

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي يعرض سعر الريال السعودي عند مستويات 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي على صعيدي الشراء والبيع ببنك مصر عند 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك الكويت الوطني يتيح سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 8.16 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

موقع البنك الأهلي المصري الإلكتروني يعرض سعر الريال السعودي عند 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

ذلك وفقًا لأخر تحديث على أسعار العملات داخل البنوك الخاصة والحكومية

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي يعرض سعر الدينار الكويتي عند 95.94 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.

جاء سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل بنك مصر 100.42 جنيه للشراء، و 100.67 للبيع.

وصل سعر الدينار الكويتي داخل فروع بنك الكويت الوطني إلى 95.09 جنيه للشراء، و 101.27 للبيع.

البنك الأهلي المصري يعرض سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه عند 99.68 جنيه للشراء، و 100.67 للبيع،

وفق لأخر تحديث على أسعار في سوق الصرافة المصرية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي يعرض سعر الدرهم الإماراتي عند مستويات 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي داخل فروع بنك مصر الحكومي عند 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

وصل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه ببنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، و 8.46 للبيع.

جاء سعر الدرهم الإماراتي داخل البنك الأهلي المصري عند 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.