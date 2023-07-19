أسعار العملات اليوم الأربعاء 19-7-2023 ببداية التعاملات في مصر

تباينت أسعار اليوم الأربعاء 19-7-2023، في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة في مصر، وتنشر بوابة جريدة المال في التقرير التفصيلي التالي 6 عملات عربية وأجنبية وهي: «الدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والجنيه الإسترليتي، واليورو الأوروبي، والدولار الأمريكي»، بحسب متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري، بالإضافة لعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 34.68 جنيه للشراء، و 34.80 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 40.42 جنيه للشراء، و 40.56 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.69 جنيه للشراء، و 101.40 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

جاء ذلك وفق متوسط أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي: 34.60 جنيه للشراء، و 34.76 للبيع.

بنك مصر: 34.42 جنيه للشراء، و 34.65 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 34.60 جنيه للشراء، و 34.76 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 34.43 جنيه للشراء، و 34.66 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي: 40.14 جنيه للشراء، و 40.37 للبيع.

بنك مصر: 40.01 جنيه للشراء، و 40.24 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 40.14 جنيه للشراء، و 40.37 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 39.76 جنيه للشراء، و 40.24 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.16 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.

بنك مصر: 100.42 جنيه للشراء، و 100.67 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 95.09 جنيه للشراء، و 101.27 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.68 جنيه للشراء، و 100.67 للبيع، وفق أسعار .

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، و 8.46 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.