أسعار العملات اليوم الأربعاء 19-10-2022 نهاية التعاملات مقابل الجنيه

تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 19-10-2022 في نهاية التعامل البنكية مقابل الجنيه المصري، واستقرت أسعار الدولار الأمريكي والريال السعودى والدرهم الإماراتي، بينما تباينت أسعار صرف اليورو والدينار الكويتي، وانخفض سعري شراء وبيع الجينه الإسترليني، ويقدم موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف 6 عملات وهي: «الدولار، واليورو، الجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي ، والدرهم الإماراتي»، وفقا للشاشات اللحظية للبنوك ، المواقع الرسمية لها.

أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم: 5.22 جنيه للشراء، و 5.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.34 جنيه للشراء، و 5.36 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 63.24 جنيه للشراء، و 63.50 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.17 جنيه للشراء، و 19.39 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 19.63 جنيه للشراء، و 19.70 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 22.22 جنيه للشراء، و 22.31 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

ميد بنك: 5.07 جنيه للشراء، و 5.25 للبيع.

بنك مصر: 5.21 جنيه للشراء، و 5.24 للبيع.

بنك سايب: 5.14 جنيه للشراء، و 5.25 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.21 جنيه للشراء، و 5.24 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 5.34 جنيه للشراء، و 5.36 للبيع.

بنك مصر: 5.34 جنيه للشراء، و 5.36 للبيع.

بنك المشرق: 5.31 جنيه للشراء، و 5.36 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 5.30 جنيه للشراء، و 5.36 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 61.08 جنيه للشراء، و 63.51 للبيع.

بنك مصر: 61.11 جنيه للشراء، و 63.51 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 60.80 جنيه للشراء، و 65.58 للبيع.

بنك الإسكندرية: 59.51 جنيه للشراء، و 63.58 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

المصرف العربي الدولي: 19.14 جنيه للشراء، و 19.40 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.15 جنيه للشراء، و 19.43 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 19.28 جنيه للشراء، و 19.45 للبيع.

بنك مصر: 19.18 جنيه للشراء، و 19.43 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك الاستثمار العربى: 19.68 جنيه للشراء، و 19.71 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 للبيع.

بنك مصر: 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 للبيع.

البنك الأهلى القطرى: 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 22.04 جنيه للشراء، و 22.36 للبيع.

المصرف المتحد: 22.05 جنيه للشراء، و 22.38 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 22.03 جنيه للشراء، و 22.36 للبيع.

البنك التجارى الدولى: 22.05 جنيه للشراء، و 22.38 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

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