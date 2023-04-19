أسعار العملات اليوم الأربعاء 19-4-2023 في بداية التعاملات بالبنوك في مصر

ترصد جريدة المال، أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.83 جنيه للشراء، 33.95 للبيع، وفق متوسط أسعار
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.34 جنيه للشراء، 38.47 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.64 جنيه للشراء، 100.99 للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات.
بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
بنك مصر: 33.66 جنيه للشراء، 33.88 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 33.58 جنيه للشراء، 33.87 للبيع، وفق أسعار العملات.
البنك الأهلي المصري: 33.66 جنيه للشراء، 33.88 للبيع.
بنك القاهرة: 33.77 جنيه للشراء، 33.99 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية
بنك التنمية الصناعية: 38.03 جنيه للشراء، 38.38 للبيع.
بنك القاهرة: 38.26 جنيه للشراء، 38.51 للبيع.
بنك مصر: 38.13 جنيه للشراء، 38.46 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
البنك الأهلي المصري: 38.13 جنيه للشراء، 38.47 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك القاهرة: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفق أسعار
بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية
بنك مصر: 99.72 جنيه للشراء، 100.68 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، 100.99 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، 100.72 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 99.72 جنيه للشراء، 100.68 للبيع