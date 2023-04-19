أسعار العملات اليوم الأربعاء 19-4-2023 في بداية التعاملات بالبنوك في مصر

ترصد جريدة المال، أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الأربعاء 19-4-2023 في بداية التعاملات بالبنوك في مصر، قبل يوم من إجازة عيد الفطر وعيد تحرير سيناء، وقرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك بمصر من الخميس 20 أبريل حتى يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023، وهذا التقرير يستعرض سعر 6 عملات عربية وأجنبية وهي عملات: «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي».

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.83 جنيه للشراء، 33.95 للبيع، وفق متوسط أسعار

اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.34 جنيه للشراء، 38.47 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.64 جنيه للشراء، 100.99 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 33.66 جنيه للشراء، 33.88 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 33.58 جنيه للشراء، 33.87 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 33.66 جنيه للشراء، 33.88 للبيع.

بنك القاهرة: 33.77 جنيه للشراء، 33.99 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

بنك التنمية الصناعية: 38.03 جنيه للشراء، 38.38 للبيع.

بنك القاهرة: 38.26 جنيه للشراء، 38.51 للبيع.

بنك مصر: 38.13 جنيه للشراء، 38.46 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 38.13 جنيه للشراء، 38.47 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك القاهرة: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفق أسعار

بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 99.72 جنيه للشراء، 100.68 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، 100.99 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، 100.72 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.72 جنيه للشراء، 100.68 للبيع