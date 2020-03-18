أسعار العملات اليوم الأربعاء 18-3-2020 في مصر

تنشر جريدة “المال” أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه فى البنوك المصرية بداية تعاملات اليوم والتى تتباين من بنك لآخر حسب سياسة العرض والطلب التى تستند عليها منظومة تحرير سعر الصرف التى دشنها البنك المركزى المصرى مطلع نوفمبر 2016 ، كأحد متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى جرى تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.

متوسط أسعار العملات وفقًا لحسابات البنك المركزى

حقق سعر اليورو 17.23 جنيه للشراء، 17.34 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 18.98 جنيه للشراء، 19.10 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتى 50.63 جنيه للشراء، 51 جنيهاً للبيع لدى البنك المركزي.

سجل متوسط سعر الدولار 15.23جنيه للشراء، 15.91 جنيه للبيع، وفقًا لموقع البنك المركزى المصرى بنهاية تعاملات أمس الأربعاء ، وتعد هذه الزيادة هى الأولى من نوعها بعد تراجع دام لأكثر من 23 يوماً.

وبلغ سعر الريال السعودي 4.18 جنيه للشراءو 4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية بالبنوك الحكومية

سجل سعر الدولار بالبنك الاهلي أكبر بنك حكومى فى مصر 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 17.22 جنيه للشراء، 17.43 جنيه للبيع ، أما سعر الجنيه الاسترلينى بالبنك الأهلى فقد وصل إلى 18.88 جنيه جنيه للشراء، 20.20 جنيه جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى 4.15 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

وعلى صعيد ثانى أكبر مصرف حكومى فى مصر سجل 68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 17.22 جنيه للشراء، 17.43 جنيه للبيع ، أما سعر الجنيه الاسترلينى بالبنك الأهلى فقد وصل إلى 18.88 جنيه جنيه للشراء، 20.20 جنيه جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودى في بنك مصر 4.15 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بالبنك التجارى الدولى

سجل سعر الدولار لدى البنك التجارى الدولى سجل 15.70 جنيه للشراء 15.80 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 17.25جنيه للشراء، 17.45 جنيها للبيع.

ووصل سعر الجنيه الاسترليني 20.13 جنيها للشراء و20.40 جنيها للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي 4.17 للشراء 4.21 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.20 جنيها للشراء 4.25 جنيها للبيع.

أسعار العملات الأجنبية ببنك قطر الوطنى

سجل سعر الدولار 15.67 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع ببنك قطر الوطنى.

وبلغ سعر اليورو 17.67 جنيه للشراء، 17.90 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الاسترليني 20.17 جنيها للشراء و20.70 جنيها للبيع.

وسجل الدينار الكويتي 50.55 جنيه للشراء 50.96 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي 4.11 للشراء، 4.16

أسعار العملات الأجنبية ببنك الاسكندرية

سجل سعر الدولار الامريكي في بنك الاسكندرية 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع،فيما بلغ اليورو 17.64 جنيه و17.70 جنيه.

ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 20.13 جنيها و20.90 جنيها للشراء والبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي 4.23 جنيها و4.25 جنيها للشراء والبيع

وبلغ سعر الريال السعودى 4.15 جنيه، 4.20 جنيه.

وتتغير الأسعار وفقًا لقانون العرض والطلب، وتشهد السوق المحلية الفترة الحالية تدفق قوي من العملات الأجنبية في ظل ارتفاع إيرادات السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج، واستثمارات الأجانب.

ومن المعروف أن البنوك المصرية تسمح بإتاحة اسعار بيع وشراء جميع العملات الأجنبية الرئيسة (الدولار-اليورو-الاستيرليني- الفرنك ) إضافة للعملات العربية ( الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الاماراتي والريال القطري).