أسعار العملات اليوم الأربعاء 18-10-2023 مقابل الجنيه المصري بختام التداول

واصلت أسعار اليوم الأربعاء 18-10-2023 تباينها بالشراء والبيع، في ختام التعاملات المسائية، طبقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري على صفحته الرسمية على شبكة الإنترنت والتى توضح متوسطات أسعار العملات الأجنبية والعربية، إضافة لجولة بين عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرفية بمصر.

وتعرض بوابة جريدة “المال” فيما يلي أسعار صرف 6 عملات أجنبية وعربية وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي».

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.56 جنيه للشراء، و 32.68 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.58 جنيه للشراء، و 37.72 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.65 جنيه للشراء، و 100.06 للبيع.

جاء متوسط أسعار العملات بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.45 جنيه للشراء، و 32.68 للبيع.

بنك مصر: 32.47 جنيه للشراء، و 32.68 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 32.55 جنيه للشراء، و 32.78 للبيع.

بنك الإسكندرية: 32.58 جنيه للشراء، و 32.74 للبيع، وفق أسعار اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 37.38 جنيه للشراء، و 37.67 للبيع.

بنك مصر: 37.38 جنيه للشراء، و 37.67 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 37.56 جنيه للشراء، و 37.79 للبيع.

بنك الإسكندرية: 37.51 جنيه للشراء، و 37.72 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك الإسكندرية: 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك الإسكندرية: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 98.82 جنيه للشراء، و 99.75 للبيع.

بنك مصر: 99.49 جنيه للشراء، و 99.75 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 99.71 جنيه للشراء، و 100.07 للبيع.

بنك الإسكندرية: 96.47 جنيه للشراء، و 100.06 للبيع، وفق أسعار اليوم.