أسعار العملات اليوم الأربعاء 18-10-2023 في بداية التعاملات بالبنوك في مصر

سجلت أسعار العملات اليوم الأربعاء 18-10-2023، تباينًا مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات بالبنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، إذ تباين اليورو والدينار والإسترليني بين الارتفاع والانخفاض، واستقر باقي العملات بحسب عدد من مواقع البنوك.

ويرصد موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف 6 أجنبية وعربية وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي».

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.62 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.58 جنيه للشراء، و 37.71 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.70 جنيه للشراء، و 100.05 للبيع.

جاء متوسط أسعار العملات بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.47 جنيه للشراء، و 32.68 للبيع.

بنك مصر: 32.39 جنيه للشراء، و 32.63 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 32.47 جنيه للشراء، و 32.63 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 32.51 جنيه للشراء، و 32.74 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 37.31 جنيه للشراء، و 37.68 للبيع.

بنك مصر: 37.27 جنيه للشراء، و 37.71 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 37.47 جنيه للشراء، و 37.82 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 37.52 جنيه للشراء، و 37.81 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفق أسعار .

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 98.82 جنيه للشراء، و 99.75 للبيع.

بنك مصر: 99.49 جنيه للشراء، و 99.74 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و 100.16 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 97.73 جنيه للشراء، و 100.06 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.