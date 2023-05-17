أسعار العملات اليوم الأربعاء 17-5-2023 مقابل الجنيه بمستهل التعاملات البنكية

حققت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الأربعاء 17-5-2023، مقابل الجنيه المصري، بمستهل التعاملات البنكية، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، تباين في سعري الشراء والبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالى سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهم: « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي»، بحسب المواقع الرسمية، وشاشات التداول اللحظية للبنوك المصرية والعربية والإسلامية والأجنبية المختلفة.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.53 جنيه للشراء، و 33.64 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.54 جنيه للشراء، و 38.67 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.44 جنيه للشراء، و 100.79 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.36 جنيه للشراء، و 33.54 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 33.50 جنيه للشراء، و 33.65 للبيع.

بنك مصر: 33.39 جنيه للشراء، و 33.54 للبيع.

بنك قناة السويس: 33.50 جنيه للشراء، و 33.65 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.28 جنيه للشراء، و 38.54 للبيع.

المصرف المتحد: 38.35 جنيه للشراء، و 38.66 للبيع.

بنك مصر: 38.34 جنيه للشراء، و 38.54 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 38.49 جنيه للشراء، و 38.66 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، بحسب أسعار

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

اليوم.

البنك الأهلي المصري: 99.56 جنيه للشراء، و 100.50 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، و 100.50 للبيع.

بنك مصر: 99.56 جنيه للشراء، و 100.50 للبيع.

بنك سايب: 100.48 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك القاهرة: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 8.34 جنيه للشراء، و 8.43 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.