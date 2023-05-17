أسعار العملات اليوم الأربعاء 17-5-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات البنكية

حققت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.41 جنيه للشراء، و 33.53 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.43 جنيه للشراء، و 38.56 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.44 جنيه للشراء، و 100.79 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار في البنوك المصرية
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك مصر: 33.25 جنيه للشراء، و 33.54 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 33.25 جنيه للشراء، و 33.54 للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 33.55 جنيه للشراء، و 33.65 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 33.37 جنيه للشراء، و 33.66 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
بنك مصر: 38.19 جنيه للشراء، و 38.54 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 38.19 جنيه للشراء، و 38.54 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 38.32 جنيه للشراء، و 38.66 للبيع.
المصرف المتحد: 38.20 جنيه للشراء، و 38.66 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
بنك قناة السويس: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
البنك الأهلي القطري: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، بحسب أسعار
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
بنك مصر: 99.53 جنيه للشراء، و 100.50 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 99.53 جنيه للشراء، و 100.50 للبيع.
بنك الاستثمار العربي: 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.
البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.
بنك القاهرة: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
بنك البركة: 8.28 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.