أسعار العملات اليوم الأربعاء 17-5-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات البنكية

حققت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الأربعاء 17-5-2023، مقابل الجنيه المصري، بختام التعاملات، استقرار فى الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي وانخفاض اليورو والدينار الكويتي والجنيه الاسترليني، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالى سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهى: « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، بحسب المواقع الرسمية، وشاشات التداول اللحظية للبنوك العربية والإسلامية والمصرية والأجنبية المختلفة.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.41 جنيه للشراء، و 33.53 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.43 جنيه للشراء، و 38.56 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.44 جنيه للشراء، و 100.79 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 33.25 جنيه للشراء، و 33.54 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.25 جنيه للشراء، و 33.54 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 33.55 جنيه للشراء، و 33.65 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 33.37 جنيه للشراء، و 33.66 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 38.19 جنيه للشراء، و 38.54 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.19 جنيه للشراء، و 38.54 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 38.32 جنيه للشراء، و 38.66 للبيع.

المصرف المتحد: 38.20 جنيه للشراء، و 38.66 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك قناة السويس: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، بحسب أسعار

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

اليوم.

بنك مصر: 99.53 جنيه للشراء، و 100.50 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.53 جنيه للشراء، و 100.50 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك القاهرة: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك البركة: 8.28 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.