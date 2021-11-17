أسعار العملات اليوم الأربعاء 17-11-2021 في البنوك المصرية

شهدت أسعار العملات اليوم الاربعاء 17نوفمبر 2021 حالة من التباين بين الاستقرار والتراجع والارتفاع في مقابل الجنيه، في بداية التعاملات بالبنوك وشركات الصرافة، في السوق المحلية المصرية، ويقدم الموقع الإلكتروني لـ“المال” عبر التقرير التالي أسعار الدولار الأمريكي، والريال السعودي، واليورو الأوروبي، التي جاءت على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك الإسكندرية

وعلى صعيد أسعار العملات داخل شبكة فروع ببنك الإسكندرية، سعر الدولار الأمريكي بقيمة 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

وأوضح التقرير سعر اليورو الأوروبي بقيمة 18.06 جنيه للشراء، 18.24 للبيع، وأما سعر الريال السعودي مقابل الجنيه فهو 4.16 للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

واستقر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.بلغ سعر اليورو الأوروبي عند 18.02 جنيه للشراء، و18.21 جنيه للبيع، وكما جاء سعر الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

أسعار العملات في بنك أبوظبي التجاري

جاء سعر صرف العملات داخل بنك أبوظبي التجاري ليسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم أمام الجنيه المصري عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، وبلغ سعر شراء اليورو أمام الجنيه عند 18.07 جنيه للشراء، و18.22 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.07 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في شركات الصرافة

وصول سعر شراء وبيع صرف الدولار أمام الجنيه عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع،

كما جاء سعر الريال السعودي داخل مصر للصرافة عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، 4.26 جنيه للشراء، و4.28 للبيع، داخل شركات الصرافة.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

وفيما يخص سعر الدولار اليوم أمام الجنيه جاء عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، في بنك CIB، كما تداول سعر صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.522 جنيه للشراء، و18.644 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع. أسعار العملات

أسعار العملات في بنك مصر

عرض بنك مصر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، وبلغت مستويات شراء وبيع صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.01 جنيه للشراء، و18.22 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

واعلنت شاشات تداول بنك قناة السويس سعر الدولار اليوم أمام الجنيه عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، وبلغت مستويات شراء وبيع صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.08 جنيه للشراء، و18.31 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.