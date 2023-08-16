أسعار العملات اليوم الأربعاء 16-8-2023 أمام الجنيه بمستهل التعاملات

تباينت أسعار اليوم الأربعاء 16-8-2023 بمستهل التعاملات الصباحية أمام الجنيه المصري في اخر تحديث أعلنته البنوك من خلالها أ عبر موقاع البنوك الإلكترونية وشاشات التداولات اللحظية بفروع البنوك المنتشرة داخل السوق المصرية، لتحافظ عملة الولايات المتحدة على مستواها، واستقرت مستويات شراءو بيع الدرهم الإماراتي والريال السعودي، وتباين الدينار الكويتي والجنيه الإستريليني، وتعرض جريدة “المال” خلال التقرير التالي سعر الـ 6 عملات والتي تضم «الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي»، والتي جاءت في بداية التعاملات عند مستويات:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

أظهر الموقع الإلكتروني لبنك المركزي وصول متوسط أسعار العملات عند:

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، مقابل 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.71 جنيه للشراء، مقابل 33.82 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.18 جنيه للشراء، مقابل 39.32 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، مقابل 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.21 جنيه للشراء، و 100.56 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار داخل بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 للبيع.

المصرف العربي الدولي يعرض سعر العملة الأمريكي عند :30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع..

وصل سعر الدولار داخل بنك التنمية الصناعية : 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي يعرض سعر الدولار أمام الجنيه عند : 30.90 جنيه للشراء و 30.95 للبيع، بحسب اخر تحديث على أسعار العملات.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه داخل البنك الأهلي المصري : 33.51 جنيه للشراء، مقابل 33.70 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي يعرض موقعه الإلكتروني سعر اليورو عند : 33.62 جنيه للشراء، مقابل 33.79 للبيع.

وصل سعر اليورو أمام الجنيه داخل بنك قناة السويس: 33.62جنيه للشراء، مقابل 33.79 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي يعرض السعر عند: 33.62 جنيه للشراء و 33.76 للبيع بحسب أخر تعامل على أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

يعرض بنك قطر الوطني الأهلي السعر عند: 39.14 جنيه للشراء، مقابل 39.32 للبيع.

فيما جاء الجنيه الاسترليني داخل بنك الكويت الوطني عند :39.14 جنيه للشراء، مقابل 39.34 للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني داخل بنك قناة السويس: 39.14 جنيه للشراء و 39.34 للبيع.

سعر العملة الإنجليزية داخل بنك الاستثمار العربي :39.12 جنيه للشراء، مقابل 39.46 للبيع، في اخر تحديث على أسعار العملات

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

بنك الاستثمار العربي يقدم عر العملة السعودي أمام الجنيه المصري عند : 8.20 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

البنك الأهلي المصري يتيح سعر الريال عند 8.19 جنيه للشراء و 8.22 للبيع.

بنك المصرف المتحد يتيح سعر الريال السعودي عند مستويات 7.95 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء و 8.25 للبيع، بحسب اخر تعاملات على أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

أظهرت شاشات التداولات وصول أسعار العملات:

جاءت العملة الكويتي داخل بنك مصر عند: 100.02 جنيه للشراء، مقابل 100.27 للبيع.

وصل سعر العملة الكويتية داخل البنك الأهلي المصري : 99.34جنيه للشراء و 100.27 للبيع.

بنك التعمير والإسكان يعرض السعر عند مستويات : 96.99جنيه للشراء، مقابل 100.58 للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي داخل فروع بنك الكويت الوطني عند 94.67 جنيه للشراء، مقابل 100.87 للبيع

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

بنك القاهرة: يقدم السعر عند مستويات: 8.38 جنيه للشراء، مقابل 8.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري يعرض الدرهم الإماراتي عند 8.38 جنيه للشراء و 8.39 للبيع.

وصل سعر الدرهم الإمارات داخل بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، مقابل 8.39 للبيع.

جاء سعر الدرهم الإماراتي داخل البنك المصري الخليجي عند: 8.38 جنيه للشراء و 8.42 للبيع، وفقًا لآخر تعامل على أسعار اليوم.