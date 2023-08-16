أسعار العملات اليوم الأربعاء 16-8-2023 أمام الجنيه في ختام التعاملات

شهدت اليوم الأربعاء 16-8-2023، حالة من التباين أمام الجنيه المصري في ختام تداولات اليوم أمام الجنيه المصري مقارنة بأسعار أمس، ليستقر كل من سعر الدولار الأمريكي والريال السعودي والدرهم، فيما تحركت أسعار كل من اليورو الأوروبي والجنيه الاسترليني والدينار الكويتي، بحسب آخر تحديث لمسح المال على شراء وبيع سلة العملات الـ 6 أمام الجنيه المصري على مواقع البنوك الإلكترونية وشاشات التداولات اللحظية، والتي جاءت عند مستويات:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

أظهر التحديث لموقع البنك المركزي المصري تسجيل أسعار العملات عند:

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، مقابل 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.66 جنيه للشراء، مقابل 33.77 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.28 جنيه للشراء، مقابل 39.40 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، مقابل 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.20 جنيه للشراء، و 100.55 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب آخر التعاملات على أسعار اليوم.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، بحسب آخر التعاملات على أسعار العملات.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.51 جنيه للشراء، 33.73 للبيع.

بنك مصر: : 33.51 جنيه للشراء، 33.73 للبيع.

المصرف العربي الدولي: : 33.73 جنيه للشراء، 33.84 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 33.62 جنيه للشراء، 33.85 للبيع، وفقًا لآخر تحديث على أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 39.01 جنيه للشراء، و39.38 جنيه للبيع.

بنك مصر: 39.01 جنيه للشراء، و39.38 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 39.09 جنيه للشراء، و39.23 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 39.14 جنيه للشراء، و39.51 جنيه للبيع، في آخر تحديث على أسعار العملات.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 8.22 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، 8.25 للبيع، بحسب نهاية التعاملات على أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

المصرف المتحد: 8.22 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، بحسب آخر التعاملات على أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.34 جنيه للشراء، 100.27 جنيه للبيع.

بنك مصر: 100.02 جنيه للشراء، 100.27 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 100.26 جنيه للشراء، 100.63 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، 100.62 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث على أسعار العملات اليوم.