ارتفعت أسعار العملات اليوم الأربعاء 16-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية في غالبية البنوك بشكل جماعي، إذ ارتفع الدولار 3 قروش في الشراء والبيع، واليورو والدينار الكويتي 7 قروش في الشراء والبيع، والجنيه الإسترليني 13 قرشًا، والريال السعودي ارتفع قرش في البيع وثبت في الشراء، والدرهم الإماراتي قرش واحد فقط، وترصد جريدة “المال” في تقريرها اليومي حركة تداول 6 عملات أمام العملة المصرية في البنوك العاملة في مصر.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.42 جنيه للشراء، 24.50 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 25.44 جنيه للشراء، 25.53 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 29.08 جنيه للشراء، 29.18 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 79.33 جنيه للشراء، 79.60 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.65 جنيه للشراء، 6.67 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.49 جنيه للشراء، و6.52 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 24.41 جنيه للشراء، 24.46 للبيع.

بنك مصر: 24.41 جنيه للشراء، 24.46 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

المصرف المتحد: 24.41 جنيه للشراء، 24.51 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 24.41 جنيه للشراء، 24.51 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك

بنك كريدي أجريكول مصر: 25.22 جنيه للشراء، 25.57 للبيع.

المصرف المتحد: 25.22 جنيه للشراء، 25.58 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 25.22 جنيه للشراء، 25.53 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 25.22 جنيه للشراء، 25.53 للبيع.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك

بنك كريدي أجريكول مصر: 28.88 جنيه للشراء، 29.23 للبيع.

بنك مصر: 28.88 جنيه للشراء، 29.21 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 28.88 جنيه للشراء، 29.21 للبيع، وفق أسعار العملات.

المصرف المتحد: 28.88 جنيه للشراء، 29.26 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 76.51 جنيه للشراء، 79.49 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك كريدي أجريكول مصر: 75.57 جنيه للشراء، 81.55 للبيع.

بنك مصر: 76.57 جنيه للشراء، 79.49 للبيع.

المصرف المتحد: 73.96 جنيه للشراء، 79.65 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك

بنك مصر: 6.65 جنيه للشراء، 6.65 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 6.63 جنيه للشراء، 6.66 للبيع.

المصرف المتحد: 6.50 جنيه للشراء، 6.67 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 6.65 جنيه للشراء، 6.65 للبيع.

أسعار العملات

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

المصرف المتحد: 6.29 جنيه للشراء، 6.53 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.48 جنيه للشراء، 6.50 للبيع.

بنك مصر: 6.49 جنيه للشراء، 6.50 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك كريدي أجريكول مصر: 6.45 جنيه للشراء، 6.53 للبيع.