أسعار العملات اليوم الأربعاء 15-4-2020 في مصر

تعرف علي سعر العملات العربية والاجنبية اليوم مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية

تنشر جريدة “المال” أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه فى البنوك المصرية بداية تعاملات اليوم والتى تتباين من بنك لآخر حسب سياسة العرض والطلب التى تستند عليها منظومة تحرير سعر الصرف التى دشنها البنك المركزى المصرى مطلع نوفمبر 2016 ، كإحدى متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى جرى تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.

متوسط أسعار العملات وفقًا لحسابات البنك المركزى

على صعيد متوسط السعر ، واصل متوسط سعر الدولار 15.69 جنيه للشراء ، 15.79 جنيه للبيع لأكثر من إسبوع وفقًا لموقع البنك المركزى المصرى بنهاية تعاملات الأسبوع الماضى.

وبلغ سعر الريال السعودى 4.17 جنيه للشراء، 4.20 للبيع .

بينما سجل سعر اليورو 17.17 جنيه للشراء، 17.29 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 19.96 جنيه للشراء، 19.81 جنيه للبيع .

أما سعر الدينار الكويتى فبلغ 50.86 جنيه للشراء، 51.80 جنيه للبيع لدى البنك المركزى.

أسعار صرف العملات الأجنبية بالاستثمار العربى

سجل سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع بالاستثمار العربى، كما بلغ اليورو 17.02 جنيه 17.20 جنيه.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى 4.26 جنيه 4.30 جنيه للشراء والبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.13 جنيه، 4.20 جنيه.

ووصل سعر الجنيه الإسترلينى إلى 19.41 جنيه 19.67 جنيه للشراء والبيع .

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بالتعمير والإسكان

سجل سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء 15.80 جنيه للبيع لدى بنك التعمير والإسكان.

وقدر سعر الريال السعودي 4.16 للشراء 4.21 للبيع، والدرهم الإماراتى 4.25 جنيه للشراء 4.30 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر اليورو 17.14 جنيه للشراء، 17.30 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترليني 19.54 جنيه للشراء 19.73 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية بالبنك العربى الأفريقى

سجل سعر الدولار 15.7 جنيه للشراء، 15.8 جنيه للبيع بالبنك العربى الافريقى، وبلغ سعر اليورو 17.14 جنيه للشراء، 17.30 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الاسترليني 19.53 جنيه للشراء 19.72 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 49.78 جنيه للشراء 50.18 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.13 للشراء، 4.20 -للبيع.

أسعار العملات الأجنبية بالتجارى الدولى

سجل سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع بالبنك التجارى الدولى.

كما بلغ اليورو 17.02 جنيه 17.20 جنيه، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 19.41 جنيه 19.67 جنيه للشراء والبيع ، وسجل سعر الدرهم الإماراتى 4.26 جنيه 4.30 جنيه للشراء والبيع.

أما سعر سعر الريال السعودى فسجل 4.13 جنيه، 4.20 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية بالبنك العقارى المصرى العربى

سجل سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع بالبنك العقارى المصرى العربى، أما سعر سعر الريال السعودى فسجل 4.13 جنيه، 4.20 جنيه.

بينما بلغ اليورو 17.02 جنيه 17.20 جنيه، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 19.41 جنيه 19.67 جنيه للشراء والبيع ، وسجل سعر الدرهم الإماراتى 4.26 جنيه 4.30 جنيه للشراء والبيع.