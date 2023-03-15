أسعار العملات اليوم الأربعاء 15-3-2023 بنهاية عمليات التداول

شهدت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الأربعاء 15-3-2023 تذبذباً بختام عمليات التداول المصرفية بالبنوك العاملة بالقطاع، مقابل الجنيه المصري، وتباينت أسعار الشراء والبيع، وفيما يلي ينشر موقع جريدة «المال» تقرير بآخر قائمة بمتوسطات أسعار الصرف لعدد «6» عملات أمام الجنيه وهي «الجنيه الإسترليني، و اليورو، و الدولار الأمريكي، و الريال السعودي، و الدرهم الإماراتي، و الدينار الكويتي» وفقاً للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.48 جنيه للشراء، 100.83 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.22 جنيه للشراء، 37.34 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.60 جنيه للشراء، 32.71 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك الإسكندرية: 97.21 جنيه للشراء، 100.92 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 96.90 جنيه للشراء، 100.59 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، 100.93 جنيه للبيع.

بنك مصر: 96.94 جنيه للشراء، 100.59 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 8.81 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

بنك الإسكندرية: 8.18 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

بنك مصر: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع، بحسب أسعار

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

اليوم.

بنك المشرق: 8.36 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.37 جنيه للشراء،8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك الإسكندرية: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 37.03 جنيه للشراء، 37.57 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 37.03 جنيه للشراء، 37.57 للبيع.

بنك الإسكندرية: 37.15 جنيه للشراء، 37.70 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 37.15 جنيه للشراء، 37.70 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 32.46 جنيه للشراء، 33.29 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.35 جنيه للشراء، 33.19 للبيع.

بنك الإسكندرية: 32.46 جنيه للشراء، 33.29 للبيع.

بنك مصر: 32.41 جنيه للشراء، 33.19 للبيع،

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار

اليوم.