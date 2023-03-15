أسعار العملات اليوم الأربعاء 15-3-2023 بنهاية عمليات التداول

شهدت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.48 جنيه للشراء، 100.83 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.22 جنيه للشراء، 37.34 للبيع.
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 32.60 جنيه للشراء، 32.71 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
بنك الإسكندرية: 97.21 جنيه للشراء، 100.92 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 96.90 جنيه للشراء، 100.59 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، 100.93 جنيه للبيع.
بنك مصر: 96.94 جنيه للشراء، 100.59 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك التجاري الدولي: 8.81 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
البنك الأهلى المصري: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.
بنك الإسكندرية: 8.18 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
بنك مصر: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع، بحسب أسعار
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
بنك المشرق: 8.36 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.37 جنيه للشراء،8.39 للبيع.
بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.
بنك الإسكندرية: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
بنك مصر: 37.03 جنيه للشراء، 37.57 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 37.03 جنيه للشراء، 37.57 للبيع.
بنك الإسكندرية: 37.15 جنيه للشراء، 37.70 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 37.15 جنيه للشراء، 37.70 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
البنك التجاري الدولي: 32.46 جنيه للشراء، 33.29 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 32.35 جنيه للشراء، 33.19 للبيع.
بنك الإسكندرية: 32.46 جنيه للشراء، 33.29 للبيع.
بنك مصر: 32.41 جنيه للشراء، 33.19 للبيع،
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار