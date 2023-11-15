أسعار العملات اليوم الأربعاء 15-11-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

أظهرت شاشات التداولات اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك العاملة في السوق المحلية تباين أسعار العملات اليوم الأربعاء 15-11-2023، أمام العملة المحلية لمصر في بداية التعاملات الصباحية، وحافظ الدولار الأمريكي والريال السعودي والدرهم الإماراتي، على مستوياتها داخل فروع البنوك أمس.

تعرض المال في التقرير التالي سعري شراء وبيع «الدولار والجنيه الإسترليني واليورو والريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي»، بحسب آخر تحديث داخل البنوك في مصر والصفحة الرسمية للبنك المركزي لعرض متوسط السعر في مصر.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 33.06 جنيه للشراء، و 33.18 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.91 جنيه للشراء، و 38.03 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.84 جنيه للشراء، و 100.19 للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

وفقًا للتحديث الأخير للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري على متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، بحسب اخر تحديث للبنوك على أسعار العملات في مصر.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.40 جنيه للشراء، و 33.57 للبيع.

بنك مصر: 33.41 جنيه للشراء، و 33.57 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 33.52 جنيه للشراء، و 33.68 للبيع.

بنك سايب: 33.52 جنيه للشراء، و 33.68 للبيع، بحسب اخر التعاملات للمصارف على أسعار العملات.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.33 جنيه للشراء، و 38.56 للبيع.

بنك مصر: 38.37 جنيه للشراء، و 38.56 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 38.50 جنيه للشراء، و 38.68 للبيع.

بنك سايب: 38.50 جنيه للشراء، و 38.69 للبيع، وفقًا لآخر التعاملات على أسعار في السوق.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.12 جنيه للشراء، و 100.11 للبيع.

بنك مصر: 99.80 جنيه للشراء، و 100.11 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

بنك سايب: 100.03 جنيه للشراء، و 100.43 للبيع، وفقًا لآخر التعاملات على أسعار العملات في السوق المصرفية.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك سايب: 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفقًا لآخر التعاملات على أسعار العملات في البنوك.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك القاهرة: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفقًا لآخر التعاملات على أسعار اليوم.