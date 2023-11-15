أسعار العملات اليوم الأربعاء 15-11-2023 أمام الجنيه بنهاية عمليات التداول

عرضت شاشات التداول المنتشرة بأفرع البنوك في مختلفة أنحاء الجمهورية، أسعار اليوم الأربعاء 15-11-2023 مقابل الجنيه المصري، والتي جاءت متباينة في ختام تعاملات المصارف العاملة بسوق المال، بينما استقر كل من الدولار الأمريكي والريال السعودي والدرهم الإماراتي، وخلال السطور القادمة تقدم بوابة جريدة «المال» الإلكترونية التقرير اليومي بأسعار الصرف لسلة العملات أمام العملة المصرية، عقب جولة بين المواقع الرسمية للبنوك الأجنبية والمحلية.

وطبقًا للبيان الأحدث الصادر عن البنك المركزي المصري نستعرض سعر صرف 6 عملات

وهي «الدولار والجنيه الإسترليني واليورو والريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي».

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 33.48 جنيه للشراء، و 33.59 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.42 جنيه للشراء، و 38.55 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.99 جنيه للشراء، و 100.33 للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

وفقًا للتحديث الأخير للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري على متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، بحسب آخر تحديث للبنوك على أسعار العملات في مصر.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.29 جنيه للشراء، و 38.56 للبيع.

بنك مصر: 38.29 جنيه للشراء، و 38.56 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 38.42 جنيه للشراء، و 38.67 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 37.88 جنيه للشراء، و 38.70 للبيع، وفقًا لآخر التعاملات على أسعار في السوق.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.34 جنيه للشراء، و 33.57 للبيع.

بنك مصر: 33.34 جنيه للشراء، و 33.57 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 33.45 جنيه للشراء، و 33.68 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 33.06 جنيه للشراء، و 33.69 للبيع، بحسب آخر التعاملات للمصارف على أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.12 جنيه للشراء، و 100.11 للبيع.

بنك مصر: 99.80 جنيه للشراء، و 100.11 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 100.02 جنيه للشراء، و 100.43 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع، وفقًا لآخر التعاملات على أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفقًا لآخر التعاملات على أسعار العملات في البنوك.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفقًا لآخر التعاملات على أسعار اليوم.