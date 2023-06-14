أسعار العملات اليوم الأربعاء 14-6-2023 في مقابل الجنيه بمستهل التعاملات

شهدت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الأربعاء 14-6-2023 ، في مقابل الجنيه المصري، بمستهل التعاملات البنكية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، استقرار الدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي والريال السعودي، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالى سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهم: « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي»، بحسب المواقع الرسمية، وشاشات التداول اللحظية للبنوك المصرية والعربية والإسلامية والأجنبية المختلفة.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.28 جنيه للشراء، و 33.40 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.76 جنيه للشراء، و 38.88 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.35 جنيه للشراء، و 100.69 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.13 جنيه للشراء، و 33.30 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 33.27 جنيه للشراء، و 33.42 للبيع.

بنك مصر: 33.16 جنيه للشراء، و 33.30 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 33.26 جنيه للشراء، و 33.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.75 جنيه للشراء، و 38.92 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 38.87 جنيه للشراء، و 39.04 للبيع.

بنك مصر: 38.75 جنيه للشراء، و 38.92 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 38.86 جنيه للشراء، و 39.06 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.41 جنيه للشراء، و 100.42 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.74 للبيع.

بنك مصر: 100.09 جنيه للشراء، و 100.42 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و 100.81 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 33.31 جنيه للشراء، و 8.47 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار

اليوم.