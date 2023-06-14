أسعار العملات اليوم الأربعاء 14-6-2023 في مقابل الجنيه بمستهل التعاملات

شهدت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.28 جنيه للشراء، و 33.40 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.76 جنيه للشراء، و 38.88 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.35 جنيه للشراء، و 100.69 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 33.13 جنيه للشراء، و 33.30 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 33.27 جنيه للشراء، و 33.42 للبيع.
بنك مصر: 33.16 جنيه للشراء، و 33.30 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 33.26 جنيه للشراء، و 33.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 38.75 جنيه للشراء، و 38.92 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 38.87 جنيه للشراء، و 39.04 للبيع.
بنك مصر: 38.75 جنيه للشراء، و 38.92 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 38.86 جنيه للشراء، و 39.06 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 99.41 جنيه للشراء، و 100.42 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.74 للبيع.
بنك مصر: 100.09 جنيه للشراء، و 100.42 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و 100.81 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 33.31 جنيه للشراء، و 8.47 للبيع.
بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار