أسعار العملات اليوم الأربعاء 14-6-2023 بختام التعاملات البنكية

قدمت شاشات التداول اللحظي المنتشرة بفروع البنوك المحلية والأجنبية أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الأربعاء 14-6-2023 والتي اظهرت استقرار كلاً من الريال السعودى والدولار والدرهم الإماراتي بختام عمليات التداول المصرفية بالبنوك العاملة بالقطاع، مقابل العملة المحلية، وفيما يلي ينشر موقع جريدة «المال» تقرير بآخر قائمة بمتوسطات أسعار الصرف لعدد «6» عملات أمام الجنيه وهي «الجنيه الإسترليني، و اليورو، و الدولار الأمريكي، و الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، و الدينار الكويتي» وفقاً للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.38 جنيه للشراء، 100.73 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.99 جنيه للشراء، 39.13 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.32 جنيه للشراء، 33.44 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، 100.45 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.41 جنيه للشراء، 100.45 للبيع.

بنك الإسكندرية: 97.04 جنيه للشراء، 100.75 جنيه للبيع.

بنك مصر: 100.09 جنيه للشراء، 100.45 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك الإسكندرية: 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

اليوم.

بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، 8.39 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء،8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك الإسكندرية: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 38.75 جنيه للشراء، 39.09 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.75 جنيه للشراء، 39.01 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 38.75 جنيه للشراء، 39.09 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 38.87 جنيه للشراء، 39.18 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك التنمية الصناعية: 33.13 جنيه للشراء، 33.40 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.13 جنيه للشراء، 33.40 للبيع.

بنك الإسكندرية: 33.24 جنيه للشراء، 33.48 للبيع.

بنك مصر: 33.13 جنيه للشراء، 33.40 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار

اليوم.