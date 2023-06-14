أسعار العملات اليوم الأربعاء 14-6-2023 بختام التعاملات البنكية

قدمت شاشات التداول اللحظي المنتشرة بفروع البنوك المحلية والأجنبية أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.38 جنيه للشراء، 100.73 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.99 جنيه للشراء، 39.13 للبيع.
سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.32 جنيه للشراء، 33.44 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، 100.45 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 99.41 جنيه للشراء، 100.45 للبيع.
بنك الإسكندرية: 97.04 جنيه للشراء، 100.75 جنيه للبيع.
بنك مصر: 100.09 جنيه للشراء، 100.45 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
بنك الإسكندرية: 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، 8.39 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء،8.39 للبيع.
بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.
بنك الإسكندرية: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
بنك مصر: 38.75 جنيه للشراء، 39.09 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 38.75 جنيه للشراء، 39.01 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 38.75 جنيه للشراء، 39.09 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 38.87 جنيه للشراء، 39.18 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك التنمية الصناعية: 33.13 جنيه للشراء، 33.40 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 33.13 جنيه للشراء، 33.40 للبيع.
بنك الإسكندرية: 33.24 جنيه للشراء، 33.48 للبيع.
بنك مصر: 33.13 جنيه للشراء، 33.40 للبيع.
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار