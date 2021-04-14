أسعار العملات اليوم الأربعاء 14-4-2021 في البنوك المصرية

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية حالة من التباين مقابل العملة المصرية لدى عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في مصر، في بداية تداولات اليوم الأربعاء 14 أبريل 2021، وفقاً لتقرير أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، بالبنوك الرئيسية العاملة في السوق المصرية.

سعر الدولار في البنوك المصرية

استقرت مستويات أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع داخل شبكة فروع أكبر مصرفين حكوميين في السوق المحلية المصرية، كما حافظت على مستوياتها بيع الدولار الأمريكي في بداية تداولات أمس، بحسب المعلن من البنك المركزي، عند مستوى 15.63 للشراء و15.73 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وداخل البنك الأهلي المصري سجل مستويات شراء وبيع اليورو الأوروبي في السوق المحلية المصرية بداية تعاملات اليوم مستوى 18.66 جنيه للشراء، 18.81 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، 18.59 جنيه للشراء و18.71 للبيع، بحسب السعر المعلن من البنك المركزي المصري، وعلى مستوى أدنى مستوى للعملة الأوروبية مقابل العملة المحلية داخل السوق المصرية، سجلت 18.55 جنيه للشراء و18.83 للبيع داخل بنك مصر إيران.

اسعار العملات اليوم

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

وحققت مستويات الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه داخل بنكي الأهلي ومصر 21.48 جنيه للشراء، و21.69 جنيه للبيع، وبلغت مستويات سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري فى السوق المحلية، بحسب السعر المعلن من البنك المركزي المصري، 21.48 جنيه للشراء و21.62 للبيع.

وفيما يخص أدنى سعر للعملة البريطانية داخل السوق المحلية، جاء عند 21.44 جنيه للشراء و21.62 للبيع داخل بنك مصر إيران للتنمية .

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وعلي صعيد أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق بلغت مستوى 4.15 جنيه للشراء، 4.19 جنيه للبيع، وبحسب السعر المعلن من البنك المركزي في بداية تداولات أمس، جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند مستوى4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وأوضح تقرير المال أسعار العملات الأجنبية والعربية، في بداية التداولات، أعلى سعر للعملة الإماراتية أمام الجنيه بالسوق المحلية، عند 4.26 جنيه للشراء و4.30 للبيع داخل بنك بلوم، وفيما يخص متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في السوق المحلية المصرية بحسب السعر المعلن من البنك المركزي المصري جاء عند مستوى 4.25 جنيه للشراء، 4.28 جنيه للبيع.