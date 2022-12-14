أسعار العملات اليوم الأربعاء 14-12-2022 بنهاية التعاملات في مصر

سجلت أسعار العملات اليوم الأربعاء 14-12-2022، بنهاية التعاملات اليومية في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري تباينًا، فارتفعت 4 عملات واستقر الريال السعودي والدرهم الإماراتي، ويقدم موقع «المال» تقريرًا يوميًا عن تفاصيل سعر صرف 6 عملات وهي: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري، وعدد من البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية بحسب شاشات التداول اللحظية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي

سعر الدولار اليوم: 24.63 جنيه للشراء، و 24.71 للبيع

سعر اليورو اليوم: 26.21 جنيه للشراء، و 26.29 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 30.45 جنيه للشراء، و 30.54 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.55 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 80.33 جنيه للشراء، و 80.66 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.70 جنيه للشراء، و 6.72 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 24.61 جنيه للشراء، و 24.66 للبيع.

بنك مصر: 24.61 جنيه للشراء، و 24.66 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 24.69 جنيه للشراء، و 24.72 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.65 جنيه للشراء، و 24.72 للبيع، وفق أسعار العملات.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 26.13 جنيه للشراء، و 26.31 للبيع.

بنك مصر: 26.13 جنيه للشراء، و 26.30 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 26.21 جنيه للشراء، و 26.37 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 26.17 جنيه للشراء، و 26.36 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.37 جنيه للشراء، و 30.58 للبيع.

بنك مصر: 30.37 جنيه للشراء، و 30.58 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 30.46 جنيه للشراء، و 30.67 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.42 جنيه للشراء، و 30.66 للبيع، وفق اسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 6.54 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

بنك مصر: 6.54 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 6.54 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 6.54 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 77.63 جنيه للشراء، و 80.51 للبيع.

بنك مصر: 77.62 جنيه للشراء، و 80.51 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 76.53 جنيه للشراء، و 80.80 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 77.74 جنيه للشراء، و 80.70 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر في الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 6.70 جنيه للشراء، و 6.71 للبيع.

بنك مصر: 6.70 جنيه للشراء، و 6.71 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 6.71 جنيه للشراء، و 6.73 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.72 جنيه للشراء، و 6.73 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.