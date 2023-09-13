أسعار العملات اليوم الأربعاء 13-9-2023 مقابل الجنيه المصري ببداية التعاملات البنكية

تباينت أسعار اليوم الأربعاء 13-9-2023، مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات البنكية، بالبنوك العاملة بالقطاع الصرفي، ويستعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالى سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهم: « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي»، وفقا لماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية، وشاشات التداول اللحظية للبنوك العربية والأجنبية والمصرية والإسلامية المختلفة.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.03 جنيه للشراء، و 33.15 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.44 جنيه للشراء، و 38.57 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.90 جنيه للشراء، و 100.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

ميد بنك: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 33.04 جنيه للشراء، و 33.20 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.04 جنيه للشراء، و 33.20 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 33.14 جنيه للشراء، و33.32 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 33.14 جنيه للشراء، و33.32 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 38.38 جنيه للشراء، و 38.56 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.38 جنيه للشراء، و38.56 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 39.17 جنيه للشراء، و39.51 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 38.48 جنيه للشراء، و38.78 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، بحسب أسعار اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 99.72 جنيه للشراء، و 100.01 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.04 جنيه للشراء، و99.95 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 94.46 جنيه للشراء، و100.59 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، و100.34 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

المصرف المتحد: 8.22 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

بنك بلوم: 8.36 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.