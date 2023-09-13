أسعار العملات اليوم الأربعاء 13-9-2023 أمام الجنيه بالختام

أظهرت شاشات التداولات في ختام التعاملات تباين أسعار اليوم الأربعاء 13-9-2023، أمام الجنيه المصري بالقطاع المصرفي المصري، لتعرض المنصة الإلكترونية لجريدة المال في السطور التالية: «سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية، سعر اليورو، سعر الجنيه الإسترليني، سعر الريال السعودي، سعر العملة الكويتية، سعر الدرهم الإماراتي»، على صعيد الشراء والبيع بحسب الرصد الذي تجريه المال من خلال المواقع الإلكترونية للبنوك وشاشات التداولات اللحظية بفروع البنوك، والتي جاءت عند مستويات:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.11 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.47 جنيه للشراء، و 38.60 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.91 جنيه للشراء، و 100.26 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفقًا للمتوسط أسعار العملات اليوم المعلن على صفحة البنك المركزي.

سعر الدولار في البنوك المصرية

عرض بنك مصر السعر عند: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

قدم البنك الأهلى المصرى السعر عند: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

عرض بنك مصر السعر عند: 33.04 جنيه للشراء، و 33.20 للبيع.

قدم البنك الأهلي المصري السعر عند: 33.04 جنيه للشراء، و 33.20 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي : 33.14 جنيه للشراء، و33.31 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 33.02 جنيه للشراء، و33.31 للبيع، بحسب اخر تحديث على أسعار العملات .

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

عرض بنك مصر السعر عند: 38.38 جنيه للشراء، و 38.56 للبيع.

قدم البنك الأهلي المصري السعر عند: 38.38 جنيه للشراء، و38.56 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 39.50 جنيه للشراء، و39.69 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 38.43 جنيه للشراء، و38.69 للبيع، بحسب التحديثات الأخيرة على أسعار العملات في السوق

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

عرض بنك مصر السعر عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

قدم البنك الأهلى المصري السعر عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

ببنك قطر الوطني الأهلي: 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 8.20 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، بحسب أسعار اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

عرض بنك مصر السعر عند: 99.72 جنيه للشراء، و 100.01 للبيع.

قدم البنك الأهلي المصري السعر عند: 99.04 جنيه للشراء، و99.95 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 96.03جنيه للشراء، و102.51للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، و100.34 للبيع، بحسب التحديث الأخير على أسعار العملات في السوق.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

عرض بنك مصر السعر عند: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

قدم البنك الأهلي المصري السعر عند: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي : 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، وفق اخر تحديث على أسعار العملات اليوم.