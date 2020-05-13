أسعار العملات اليوم الأربعاء 13-5-2020 فى البنوك المصرية

ننشر بوابة “المال” أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقاً لآخر تدولات مسجلة أمس ، نظراً للعطلة الرسمية اليوم في البنوك

تقوم البنوك المصرية بإتاحة بيع وشراء جميع العملات الأجنبية الرئيسية (الدولار واليورو والاسترلينى والفرنك) بالإضافة للعملات العربية (الريال السعودى والدينار الكويتى والدرهم الإماراتى والريال القطرى) .

وتعلن البنوك يوميا عن أسعار العملات الساعة الثامنة والنصف صباحا ، وتقوم بتحديثها على مدار اليوم وفقا لمتطلبات العرض والطلب استنادا إلى منظومة تحرير سعر الصرف التى دشنها البنك المركزى مطلع نوفمبر 2016، كإحدى متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى جرى تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.

أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلى

سجل سعر الدولار بأكبر بنك حكومى فى مصر 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 16.82 جنيه للشراء، 17.09 جنيها للبيع.

ووصل سعر الجنيه الاسترلينى بالبنك الأهلى إلى 19.28 جنيه للشراء، 19.53 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر

سجل سعر الدولار بثانى أكبر بنك حكومى فى مصر 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 16.82 جنيه للشراء، 17.09 جنيها للبيع.

ووصل سعر الجنيه الإسترلينى ببنك مصر إلى 19.28 جنيه للشراء، 19.53 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات الأجنبية ببنك إتش إس بى سى

سجل سعر الدولار 15.7 جنيه للشراء، 15.8 جنيه للبيع ببنك hsbc، كما بلغ اليورو 16.89 جنيه 17.12 جنيه، ووصل سعر الجنيه الإسترلينى إلى 19.33 جنيه 19.55 جنيه للشراء والبيع ، وسجل سعر الدرهم الإماراتى 4.27 جنيه 4.30 جنيه للشراء والبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.17 جنيه، 4.20 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بالبنك العربى الأفريقى

سجل سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء 15.80 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 16.84 جنيه للشراء، 17.11 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني 19.31 جنيه للشراء 19.55 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي 4.16 للشراء 4.21 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء 4.30 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية بالمصرف المتحد

سجل سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء 15.80 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 16.84 جنيه للشراء، 17.11 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني 19.31 جنيه للشراء 19.55 جنيه للبيع، والريال السعودي 4.16 للشراء 4.21 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء 4.30 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية بالبنك التجارى الدولى

سجل سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع بالبنك التجارى الدولى، وبلغ سعر اليورو 16.84 جنيه للشراء، 17.11 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترليني 19.305 جنيه للشراء 19.55 جنيه للبيع، والدينار الكويتى 49.78 جنيه للشراء 50.83 جنيه للبيع، والريال السعودى 4.13 للشراء، 4.20 -للبيع.

أسعار العملات الأجنبية ببنك كريدى أجريكول- مصر

سجل سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء 15.80 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 16.84 جنيه للشراء، 17.11 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني 19.31 جنيه للشراء 19.55 جنيه للبيع، والريال السعودي 4.16 للشراء 4.21 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء 4.30 جنيه للبيع.

متوسط أسعار العملات داخل القطاع المصرفى وفقًا لحسابات البنك المركزى

سجل متوسط سعر الدولار 15.69 جنيه للشراء، 15.79 جنيه للبيع ، وفقًا لموقع البنك المركزى المصرى بنهاية تعاملات أمس.

كما بلغ سعر اليورو 16.92 جنيه للشراء، 17.04 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الإسترلينى إلى 19.39 جنيه للشراء، 19.51 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الدينار الكويتى 50.46 جنيه للشراء، 50.88 جنيه للبيع لدى البنك المركزى ، وبلغ سعر الريال السعودى 4.17 جنيه للشراء، 4.20 للبيع .