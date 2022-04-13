أسعار العملات اليوم الأربعاء 13-4-2022 في مصر

أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر صرف العملات اليوم الأربعاء 13 أبريل 2022، بصورة جماعية مقابل الجنيه المصري، على نفس الأسعار الختامية أمس داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق، ويرصد التقرير أسعار العملات، ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.84 جنيه للشراء، و20.04 للبيع، ووصل سعر الريال السعودي إلى 4.86 جنيه للشراء، و4.89 للبيع، بلغ سعر الدولار أمام الجنيه 18.24 جنيه، و18.34 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

كما سجلت مستويات العملات داخل فروع بنك قناة السويس وصول شراء وبيع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند 18.22 جنيه للشراء، و18.32 للبيع، وبلغ سعر صرف اليورو 20.08 جنيه للشراء، و20.28 للبيع.

أسعار العملات

وأظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر شراء وبيع الريال السعودي على مستواه مقابل الجنيه المصري عند 4.83 جنيه للشراء، و4.88 للبيع.

وحافظ سعر شراء وبيع الجنيه الاسترليني عند 23.82 جنيه للشراء، و24.04 للبيع، ووصلت مستويات سعر الجنيه الإسترليني إلى 23.68 جنيه للشراء و24.11 للبيع، داخل شركات مصر للصرافة.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر اليورو داخل أكبر البنوك الحكومية البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري إلى 19.84 جنيه للشراء، و20.04 للبيع، وبلغت مستويات سعر الدولار أمام الجنيه، 18.24 جنيه للشراء، و18.34 للبيع.

وفي بداية التعاملات استقر سعر صرف الريال السعودي عند 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع.