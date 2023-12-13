أسعار العملات اليوم الأربعاء 13-12-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات

تباينت أسعار اليوم الأربعاء 13-12-2023 أمام الجنيه ببداية التداولات الصباحية، وأظهرت شاشات التداولات والمواقع الإلكترونية للبنوك العاملة في السوق الرسمية حفاظ الدولار والدرهم الإماراتي والريال السعودي على مستوياتها، لتقدم جريدة “المال” في تقرير التالي رصدًا حول سعري شراء وبيع أبرز العملات أبرز العملات العربية والأجنبية في السوق المحلية داخل أغلب المصارف العاملة في السوق الرسمية المحلية، والتي جاءت عند:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 33.30 جنيه للشراء، و 33.42 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.77 جنيه للشراء، و 38.89 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.04 جنيه للشراء، و 100.38 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب اخر تحديث للبنك المركزي المصري على متوسط أسعار العملات اليوم بمصر.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، بحسب اخر تحديث للبنوك على أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.15 جنيه للشراء، و 33.31 للبيع.

بنك مصر: 33.16 جنيه للشراء، و 33.31 للبيع.

بنك القاهرة: 33.27 جنيه للشراء، و 33.42 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: 33.27 جنيه للشراء، و 33.42 للبيع، بحسب آخر التعاملات على أسعار العملات في القطاع المصرفي .

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.52 جنيه للشراء، و 38.78 للبيع.

بنك مصر: 38.58 جنيه للشراء، و 38.78 للبيع.

بنك القاهرة: 38.71 جنيه للشراء، و 38.91 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: 38.71 جنيه للشراء، و 38.91 للبيع، وفقًا لآخر تحديث للقطاع المصرفي على أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.11 جنيه للشراء، و 100.09 للبيع.

بنك مصر: 99.79 جنيه للشراء، و 100.09 للبيع.

بنك القاهرة: 99.73 جنيه للشراء، و 100.42 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، و 100.42 للبيع، بحسب اخر تحديث للبنوك على أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، بحسب اخر تعاملات البنوك بمواقعها الإلكترونية على أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك القاهرة: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: 8.34 جنيه للشراء، و 8.43 للبيع، بحسب اخر التعاملات على أسعار العملات اليوم داخل البنوك.