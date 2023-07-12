أسعار العملات اليوم الأربعاء 12-7-2023 في بداية التعاملات

أظهرت شاشات التداولات اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك تباين أسعار اليوم الأربعاء 12-7-2023 أمام عملة مصر المحلية في بداية التعاملات الصباحية، والتي تضم (الجنيه الإسترليني واليورو والدينار الكويتي واالريال السعودي والدولار والدرهم الإماراتي). ويرصد موقع جريدة «المال» متوسطات أسعار الصرف لـ6 عملات وهي «الجنيه الإسترليني، واليورو، والدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي» وفقًا للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.82 جنيه للشراء، 39.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.92 جنيه للشراء، 34.04 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.41 جنيه للشراء، 100.76 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سجل سعر الكويتي أمام الجنيه بالبنك الأهلي المصري : 99.54 جنيه للشراء، 100.53 جنيه للبيع.

وصل سعر الدينار الكويتي داخل بنك مصر : 100.22جنيه للشراء، 100.58 للبيع.

عرض البنك التجاري سعر الدينار الكويتي عند : 97.30 جنيه للشراء، 100.91 جنيه للبيع.

بلغ سغر العملة الكويتية داخل فروع بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، 100.86 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

يقدم البنك الأهلي المصري سعر الريال السعودي عند: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بلغ بنك مصر سغر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

عرض البنك التجاري الدولي سعر عملة المملكة عند: 8.18 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

وصل سعر الريال السعودي ببنك القاهرة إلى 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

عرض الموقع الإلكتروني سعر الدرهم بالبنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي داخل بنك مصر عند: 8.38 جنيه للشراء،8.39 للبيع.

عرض مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الدرهم الإماراتي عند: 8.41 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي ببنك القاهرة 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

يقدم البنك الأهلي المصري سعر الجنيه الإسترليني عند: 39.75 جنيه للشراء، 40.00 للبيع.

عرض الموقع الإلكتروني لبنك مصر الجنيه الإسترليني عند: 39.75 جنيه للشراء، 40.00 للبيع.

جاء سعر العملة الإنجليزية داخل بنك القاهرة عند: 39.88 جنيه للشراء، 40.13 للبيع.

وصل سعر الجنيه الاسترليني داخل مصرف أبوظبي الإٍسلامي إلى 39.31 جنيه للشراء، 39.76 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سعر العملة الأوروبية الموحدة داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي: 33.57 جنيه للشراء، 33.96 للبيع.

سعر اليورو الأوروبي اليوم بالبنك الأهلي المصري: 33.84 جنيه للشراء، 34.03 للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة بنك مصر: 33.84 جنيه للشراء، 34.04 للبيع.

سعر اليورو اليوم ببنك القاهرة: 33.95 جنيه للشراء، 34.14 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

جاء سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك مصر يعرض السعر عند : 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي يعرض السعر عند: 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار داخل بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار اليوم.