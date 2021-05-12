أسعار العملات اليوم الأربعاء 12-5-2021 في البنوك المصرية

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل العملة المحلية، الجنيه، ببداية تداولات اليوم الأربعاء، 12-5-2021، داخل جميع البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، نظراً للعطلة الرسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتستعرض منصة «المال» الإلكترونية أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنوك الرئيسية في السوق المصرية، والتي جاءت على النحو التالي؛

سعر الدولار في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، ليغلق عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، متوسط سعري، بحسب المعلن من البنك المركزي المصري.

كما بدءت العملة الأمريكية تعاملات اليوم مقابل الجنيه، عند 15.61 و15.71 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، داخل فروع أكبر مصرفين حكوميين من حيث الأصول؛ الأهلي المصري ومصر.

استحوذ البنك الأهلى اليوناني على أعلى سعر للعملة الخضراء مقابل الجنيه، عند 15.65 و15.73 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بينما استقرت مستويات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، ببداية تعاملات اليوم، ليغلق عند متوسط سعري 19.01 و19.14 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، وفقاً المعلن من البنك المركزي المصري.

وعند مستوى سعري 18.98 و19.14 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، افتتح سعر العملة الأوروبية مقابل نظيرتها المحلية، تعاملات اليوم داخل شبكة فروع بنك بلوم.

كما احتفظ مصرف أبو ظبي الإسلامي بأدنى سعر لليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، ليتداول عند 18.80 جنيه للشراء و18.98 جنيه للبيع. جنيه إسترليني

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

حافظ الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري، ليتداول قرب مستويات 22.10 و22.25 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بالتعاملات المسائية.

أفتتحت سعر العملة الإنجليزية مقابل نظيرتها المحلية، تعاملاتها بفروع البنك الأهلي اليوناني، عند 22.07 و22.25 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

وعند 21.67 جنيه للشراء و21.89 جنيه للبيع، يتداول سعر الإسترليني مقابل الجنيه المصري، بفروع بنك أبو ظبي الإسلامي، ليسجل بذلك أدنى مستوى سعري بالسوق المحلية.

وكذلك استقر البنك الأهلى المصري بمستوى سعري للعملة الإنجليزية مقابل العملة المحلية، عند 22.02 جنيه للشراء و22.22 جنيه للبيع، بنهاية تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

حققت أسعار العملات العربية في السوق المصرية، استقراراً بختام تعاملات اليوم.

وعلى مستوي سعر عملة المملكة السعودية مقابل الجنيه المصري، حافظ الريال على مستويات مستقرة داخل البنوك المصرية، عند متوسط سعري 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بحسب المعلن من البنك المركزي المصري اليوم.

فيما استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، داخل سوق الصرافة، عند 4.15 و4.18 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، للتعاملات المسائية، بحسب المعلن من الشركة المصرية للصرافة.

وعند مستوى 4.03 جنيه، يعرض المصرف المتحد أدنى سعر للعملة السعودية مقابل العملة المحلية، على مستويات الشراء داخل السوق المصرية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

أوضح تقرير المال عن أسعار العملات الأجنبية والعربية، استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل نظيره المصري، 4.25 و4.28 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بحسب متوسط أسعار العملات المعلنة بالبنك المركزي المصري.

فيما جاء أعلى سعر لعملة الإمارات العربية المتحدة مقابل العملة المحلية، عند 4.26 و4.28 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بفروع بنوك عودة وQNB الأهلي وHSBC.

احتفظ المصرف المتحد بأدنى سعر شراء للدرهم الإماراتي مقابل نظيره المصري، ليتداول عند 4.16 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، بختام التعاملات.