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أسعار العملات اليوم الأربعاء 12-4-2023 بنهاية التعاملات في مصر

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تباين أسعار العملات

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12-4-2023 بنهاية التعاملات في مصر
مايكل سمير

مايكل سمير

2:00 م, الأربعاء, 12 أبريل 23

تباينت أسعار

العملات
اليوم الأربعاء 12-4-2023، بنهاية التعاملات اليومية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري أمام الجنيه المصري، وينشر موقع جريدة “المال” في التقرير التالي سعر صرف العملات التالية: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي» اعتمادًا على متوسط السعر في البنك المركزي المصري، وسعر الصرف في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية بحسب شاشات التداول اللحظية.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.66 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.35 جنيه للشراء، و 38.47 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.63 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب

متوسط
أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، بحسب أسعار العملات.

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 33.66 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع.

بنك مصر: 33.55 جنيه للشراء، و 33.74 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.55 جنيه للشراء، و 33.74 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 33.66 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 38.28 جنيه للشراء، و 38.52 للبيع.

بنك مصر: 38.19 جنيه للشراء، و 38.39 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.15 جنيه للشراء، و 38.39 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 38.30 جنيه للشراء، و 38.52 للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب

أسعار
العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.

بنك مصر: 99.76 جنيه للشراء، و 100.67 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.75 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

مايكل سمير

مايكل سمير

2:00 م, الأربعاء, 12 أبريل 23