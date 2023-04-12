أسعار العملات اليوم الأربعاء 12-4-2023 بنهاية التعاملات في مصر

تباينت أسعار
أسعار العملات في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.66 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.35 جنيه للشراء، و 38.47 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.63 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
بنك كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، بحسب أسعار العملات.
سعر اليورو في البنوك المصرية
البنك التجاري الدولي: 33.66 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع.
بنك مصر: 33.55 جنيه للشراء، و 33.74 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 33.55 جنيه للشراء، و 33.74 للبيع.
بنك كريدي أجريكول مصر: 33.66 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
البنك التجاري الدولي: 38.28 جنيه للشراء، و 38.52 للبيع.
بنك مصر: 38.19 جنيه للشراء، و 38.39 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 38.15 جنيه للشراء، و 38.39 للبيع.
بنك كريدي أجريكول مصر: 38.30 جنيه للشراء، و 38.52 للبيع، بحسب أسعار العملات.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
بنك كريدي أجريكول مصر: 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.
بنك كريدي أجريكول مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.
بنك مصر: 99.76 جنيه للشراء، و 100.67 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 99.75 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.
بنك كريدي أجريكول مصر: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.