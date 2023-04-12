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أسعار العملات اليوم الأربعاء 12-4-2023 ببداية التعاملات في مصر

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تباين سعري الصرف بالبنوك

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12-4-2023 ببداية التعاملات في مصر
مايكل سمير

مايكل سمير

9:00 ص, الأربعاء, 12 أبريل 23

تباينت أسعار

العملات
اليوم الأربعاء 12-4-2023، في بداية التعاملات اليومية الصباحية في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية مقابل الجنيه المصري، ويستعرض موقع جريدة المال في التقرير التالي سعر صرف 6 عملات أجنبية وعريبة وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والدرهم الإماراتي، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي»، بحسب متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري والسعر الرسمي في البنوك الحكومية والخاصة.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.66 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.35 جنيه للشراء، و 38.47 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.63 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 38.19 جنيه للشراء، و 38.39 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.15 جنيه للشراء، و 38.39 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 38.32 جنيه للشراء، و 38.52 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 38.31 جنيه للشراء، و 38.52 للبيع، بحسب أسعار العملات.

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

بنك كريد أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشرء، مقابل 30.85 للبيع.

بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار

العملات
اليوم.

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

بنك أبو ظبي التجاري: 33.66 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 33.62 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.55 جنيه للشراء، و 33.74 للبيع.

بنك مصر: 33.55 جنيه للشراء، و 33.74 للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.75 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.

بنك مصر: 99.76 جنيه للشراء، و100.67 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.

بنك الإسكندرية: 97.36 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

مايكل سمير

مايكل سمير

9:00 ص, الأربعاء, 12 أبريل 23