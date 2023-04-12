أسعار العملات اليوم الأربعاء 12-4-2023 ببداية التعاملات في مصر

تباينت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الأربعاء 12-4-2023، في بداية التعاملات اليومية الصباحية في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية مقابل الجنيه المصري، ويستعرض موقع جريدة المال في التقرير التالي سعر صرف 6 عملات أجنبية وعريبة وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والدرهم الإماراتي، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي»، بحسب متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري والسعر الرسمي في البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.66 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.35 جنيه للشراء، و 38.47 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.63 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 38.19 جنيه للشراء، و 38.39 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.15 جنيه للشراء، و 38.39 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 38.32 جنيه للشراء، و 38.52 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 38.31 جنيه للشراء، و 38.52 للبيع، بحسب أسعار العملات.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

بنك كريد أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشرء، مقابل 30.85 للبيع.

بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار

أسعار العملات

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

اليوم.

بنك أبو ظبي التجاري: 33.66 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 33.62 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.55 جنيه للشراء، و 33.74 للبيع.

بنك مصر: 33.55 جنيه للشراء، و 33.74 للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.75 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.

بنك مصر: 99.76 جنيه للشراء، و100.67 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.

بنك الإسكندرية: 97.36 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.