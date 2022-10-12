أسعار العملات اليوم الأربعاء 12-10-2022 في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصري

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12-10-2022 في نهاية التعاملات البنكية أمام الجنيه المصري شهدت أغلبها استقرار في الأسعار وهي الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي، فيما انخفض سعر الجنيه الإسترليني واليورو بضعة قروش، وتباينت أسعار سعر صرف الدينار الكويتي بالبنوك، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف 6 عملات وهى: «الدولار، والدرهم الإماراتي، واليورو، والريال السعودي، الجنيه الإسترليني ، والدينار الكويتي »، طبقا لشاشات التداول اللحظية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، والمواقع الرسمية لها.

أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 19.63 جنيه للشراء، و 19.70 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.34 جنيه للشراء، و 5.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.02 جنيه للشراء، و 19.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.22 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 21.65 جنيه للشراء، و 21.74 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 63.22 جنيه للشراء، و 63.48 جنيه للبيع، حسب متوسط أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 19.65 جنيه للشراء، و 19.71 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 19.66 جنيه للشراء، و 19.71 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 5.34 جنيه للشراء، و 5.36 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.34 جنيه للشراء، و 5.36 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 5.35 جنيه للشراء، و 5.36 جنيه للبيع.

بنك الإسكان والتعمير: 5.31 جنيه للشراء، و 5.36 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك المصري الخليجي: 19.05 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 18.98 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.00 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

البنك العربي الإفريقي: 19.00 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 61.04 جنيه للشراء، و63.43 جنيه للبيع.

بنك مصر: 61.07 جنيه للشراء، و63.43 جنيه للبيع.

بنك المصرف المتحد: 59.54 جنيه للشراء، و63.49 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني: 59.67 جنيه للشراء، و63.66 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 21.44 جنيه للشراء، و21.85 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 21.46 جنيه للشراء، و21.79 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 21.44 جنيه للشراء، و21.85 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 21.44 جنيه للشراء، و21.79 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 5.10 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 5.23 جنيه للشراء، و5.25 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.