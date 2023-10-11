أسعار العملات اليوم الأربعاء 11-10-2023 مقابل الجنيه المصري بنهاية التداول

سجلت أسعار اليوم الأربعاء 11-10-2023 تباينًا للدينار الكويتي وارتفاعًا لليورو والجنيه الإسترليني واستقرار لكل من الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي في نهاية المعاملات المصرفية بالبنوك المحلية والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

وينشر موقع “المال” تقريرًا بمتوسطات أسعار الصرف لعدد «6» عملات عربية وأجنبية وهي «الجنيه الإسترليني، واليورو، والدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي»، بناء على البيان الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.71 جنيه للشراء، 32.82 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.91 جنيه للشراء، 38.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.76 جنيه للشراء، 100.11 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 98.88 جنيه للشراء، 99.81 للبيع.

بنك الكويت الوطني : 94.29 جنيه للشراء، 100.38 للبيع.

بنك مصر: 99.55 جنيه للشراء، 99.81 للبيع.

سايب: 99.80 جنيه للشراء، 100.14 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك سايب: 8.10 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.17 جنيه للشراء، 8.26 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، 8.46 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك الإسكندرية: 8.83 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 37.75 جنيه للشراء، 37.95 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 37.73 جنيه للشراء، 37.95 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 37.87 جنيه للشراء، 38.07 للبيع.

بنك سايب: 37.87 جنيه للشراء، 38.08 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك الكويت الوطني: 32.70 جنيه للشراء، 32.85 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.57 جنيه للشراء، 32.78 للبيع.

بنك سايب: 32.71 جنيه للشراء 32.85 للبيع.

بنك مصر: 32.59 جنيه للشراء، 32.78 للبيع،

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار اليوم.