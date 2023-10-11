أسعار العملات اليوم الأربعاء 11-10-2023 ببداية التعاملات في مصر

سجلت أسعار العملات اليوم الأربعاء 11-10-2023، تباينًا نسبيًا في مستهل تعاملات البنوك العاملة في مصر، واستقر بعضها مثل الدولار والريال والدرهم بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة في الأفرع وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التفصيلي التالي سعر صرف 6 أجنبية وعربية وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي».

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.61 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.74 جنيه للشراء، و 37.87 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.71 جنيه للشراء، و 100.05 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

جاء متوسط أسعار العملات بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.60 جنيه للشراء، و 32.74 للبيع.

بنك مصر: 32.60 جنيه للشراء، و 32.74 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 32.70 جنيه للشراء، و 32.85 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 32.70 جنيه للشراء، و 32.85 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 37.75 جنيه للشراء، و 37.95 للبيع.

بنك مصر: 37.75 جنيه للشراء، و 37.95 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 37.87 جنيه للشراء، و 38.07 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 37.87 جنيه للشراء، و 38.07 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 98.90 جنيه للشراء، و 99.81 للبيع.

بنك مصر: 99.57 جنيه للشراء، و 99.81 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.18 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، و 100.13 للبيع، وفق أسعار اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك القاهرة: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.