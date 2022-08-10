أسعار العملات اليوم الأربعاء 10-8-2022 في مصر بختام التعاملات

تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 10-8-2022 في ختام التعاملات بالبنوك الحكومية والأجنبية والخاصّة وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المحلية، ويقدّم موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًّا بأسعار 6 عملات عربية وأجنبية وفقًا لشاشات التداول اللحظية بالفروع البنكية، وهي عملات: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي»، واستقر سعر الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي بأغلب البنوك، وانخفض اليورو للبيع واستقر عند الشراء، وانخفض الدينار عند الشراء، واستقر عند البيع.

أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 19.09 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.54 جنيه للشراء، و 19.63 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 23.12 جنيه للشراء، و 23.22 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 62.28 جنيه للشراء، و 62.55 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.19 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

بنك بلوم مصر: 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع، وفقًا لأسعار العملات.

بنك مصر: 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 19.48 جنيه للشراء، و 19.60 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.48 جنيه للشراء، و 19.65 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 19.53 جنيه للشراء، و 19.60 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم في البنوك.

البنك التجاري الدولي: 19.51 جنيه للشراء، و 19.60 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 23.04 جنيه للشراء، و 23.19 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 23.09 جنيه للشراء، و 23.18 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 23.07 جنيه للشراء، و 23.17 جنيه للبيع.

بنك مصر: 23.04 جنيه للشراء، و 23.19 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 5.07 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 5.07 جنيه للشراء، 5.09 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 5.06 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك المصري الخليجي: 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

بنك مصر: 5.19 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 5.18 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.19 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك العربي الإفريقي: 59.49 جنيه للشراء، و 65.44 جنيه للبيع.

بنك مصر: 59.99 جنيه للشراء، و 62.46 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات بالبنوك.

البنك الأهلي المصري: 59.89 جنيه للشراء، و 62.46 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 60.30 جنيه للشراء، و 62.50 جنيه للبيع.