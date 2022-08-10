أسعار العملات اليوم الأربعاء 10-8-2022 في بداية التعاملات

تفاوتت أسعار العملات اليوم الأربعاء الموافق العاشر من أغسطس 2022 في بداية التعاملات الصباحية، بحسب ما أظهرته شاشات التداول اللحظية بالبنوك، ويستعرض موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًّا بأسعار 6 عملات، وهي عملات: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي»، بحسب البنك المركزي المصري، والبنوك الحكومية والبنوك الخاصة والبنوك الأجنبية، وعدد من شركات الصرافة العاملة في السوق المحلي.

أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 19.09 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.54 جنيه للشراء، و 19.63 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم: 23.12 جنيه للشراء، و 23.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 62.28 جنيه للشراء، و62.55 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.19 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك بلوم مصر: 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 19.48 جنيه للشراء، و 19.57 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.48 جنيه للشراء، و 19.57 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 19.53 جنيه للشراء، و 19.60 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.51 جنيه للشراء، و 19.60 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم في البنوك.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية وفق أسعار العملات

البنك الأهلي المصري: 23.04 جنيه للشراء، و 23.15 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 23.09 جنيه للشراء، و 23.18 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك مصر: 23.04 جنيه للشراء، و 23.15 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 23.07 جنيه للشراء، و 23.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 5.06 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.07 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.07 جنيه للشراء، 5.09 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك المصري الخليجي: 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.19 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

بنك قناة السويس: 5.18 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.19 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية وفق أسعار العملات

البنك العربي الإفريقي: 59.49 جنيه للشراء، و 65.44 جنيه للبيع.

بنك مصر: 60 جنيه للشراء، و 62.46 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 59.91 جنيه للشراء، و 62.46 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 60.30 جنيه للشراء، و 62.50 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات بالبنوك.