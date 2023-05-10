أسعار العملات اليوم الأربعاء 10-5-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات البنكية

سجلت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الأربعاء 10-5-2023 تبايناً، أمام العملة المصرية، بختام تعاملات البنوك المحلية والأجنبية، ويرصد موقع جريدة «المال» متوسط أسعار صرف عدد «6» عملات أجنبية وعربية، وهي «الجنيه الإسترليني، واليورو، والدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي» حسبما جاء بالتقرير الأخير الصادرعن البنك المركزى المصري بمتوسطات أسعار الصرف، واسعارها المعروضة بشاشات التداول اللحظى لأربعة بنوك عاملة بالقطاع المصرفي.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.75 جنيه للشراء، 33.87 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.86 جنيه للشراء، 39.00 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.57 جنيه للشراء، 100.92 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتى في البنوك المصرية

المصرف المتحد: 8.22 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك القاهرة: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

أسعار العملات

سعر الريال السعودى في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار

اليوم.

بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.71 جنيه للشراء، 100.72 للبيع.

المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، 100.99 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، 101.05 جنيه للبيع.

بنك مصر: 99.71 جنيه للشراء، 100.72 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار في البنوك المصرية

المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترلينى في البنوك المصرية

بنك مصر: 38.75 جنيه للشراء، 39.11 للبيع.

المصرف المتحد: 38.76 جنيه للشراء، 39.13 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 38.29 جنيه للشراء، 39.24 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.75 جنيه للشراء، 39.11 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 33.64 جنيه للشراء، 33.95 للبيع،

المصرف المتحد: 33.67 جنيه للشراء، 33.98 للبيع.

بنك القاهرة: 33.75 جنيه للشراء، 34.06 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.64 جنيه للشراء، 33.95 للبيع، وفق أسعار

اليوم.