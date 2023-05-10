أسعار العملات اليوم الأربعاء 10-5-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات البنكية

سجلت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.75 جنيه للشراء، 33.87 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.86 جنيه للشراء، 39.00 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.57 جنيه للشراء، 100.92 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الدرهم الإماراتى في البنوك المصرية
المصرف المتحد: 8.22 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك القاهرة: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
سعر الريال السعودى في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار
بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 99.71 جنيه للشراء، 100.72 للبيع.
المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، 100.99 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، 101.05 جنيه للبيع.
بنك مصر: 99.71 جنيه للشراء، 100.72 للبيع.
سعر الدولار في البنوك المصرية
المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترلينى في البنوك المصرية
بنك مصر: 38.75 جنيه للشراء، 39.11 للبيع.
المصرف المتحد: 38.76 جنيه للشراء، 39.13 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 38.29 جنيه للشراء، 39.24 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 38.75 جنيه للشراء، 39.11 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك مصر: 33.64 جنيه للشراء، 33.95 للبيع،
المصرف المتحد: 33.67 جنيه للشراء، 33.98 للبيع.
بنك القاهرة: 33.75 جنيه للشراء، 34.06 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 33.64 جنيه للشراء، 33.95 للبيع، وفق أسعار