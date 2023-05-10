أسعار العملات اليوم الأربعاء 10-5-2023 في مستهل التعاملات بالبنوك

شهدت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر اليورو اليوم: 33.84 جنيه للشراء، 33.96 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.50 جنيه للشراء، 101.02 للبيع.
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.89 جنيه للشراء، 39.03 للبيع، وفق أسعار
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
المصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 33.68 جنيه للشراء، 33.87 للبيع.
بنك مصر: 33.68 جنيه للشراء، 33.87 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
بنك الإسكندرية: 33.97 جنيه للشراء، 33.97 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 33.79 جنيه للشراء، 33.98 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية
البنك التجاري الدولي: 38.92 جنيه للشراء، 39.10 للبيع، وفق أسعار العملات.
البنك الأهلي المصري: 38.78 جنيه للشراء، 39.00 للبيع.
بنك مصر: 38.78 جنيه للشراء، 39.00 للبيع.
بنك سايب: 38.93 جنيه للشراء، 39.10 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية
بنك الإسكندرية: 97.33 جنيه للشراء، 100.99 للبيع، وفق أسعار العملات.
البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، 100.99 للبيع.
بنك مصر: 99.72 جنيه للشراء، 100.66 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 99.72 جنيه للشراء، 100.66 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفق أسعار العملات.
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك المشرق: 8.34 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
بنك المشرق: 8.13 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، 8.25 للبيع، وفق أسعار