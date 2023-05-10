أسعار العملات اليوم الأربعاء 10-5-2023 في مستهل التعاملات بالبنوك

شهدت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الأربعاء 10-5-2023 في مستهل التعاملات بالبنوك المصرية تباينًا ملحوظًا، وفي هذا التقرير التفصيلي اليومي، تقدم جريدة المال رصدًا لحركة صرف 6 عملات عربية وأجنبية وهي: «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، وهذا التقرير يستند إلى موقع البنك المركزي المصري، وبنوك أخرى عربية وأجنبية، بالإشارة إلى شاشات التداول اللحظية في فروعها داخل مصر.

سعر اليورو اليوم: 33.84 جنيه للشراء، 33.96 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.50 جنيه للشراء، 101.02 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.89 جنيه للشراء، 39.03 للبيع، وفق أسعار

اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

المصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.68 جنيه للشراء، 33.87 للبيع.

بنك مصر: 33.68 جنيه للشراء، 33.87 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك الإسكندرية: 33.97 جنيه للشراء، 33.97 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 33.79 جنيه للشراء، 33.98 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 38.92 جنيه للشراء، 39.10 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 38.78 جنيه للشراء، 39.00 للبيع.

بنك مصر: 38.78 جنيه للشراء، 39.00 للبيع.

بنك سايب: 38.93 جنيه للشراء، 39.10 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

بنك الإسكندرية: 97.33 جنيه للشراء، 100.99 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، 100.99 للبيع.

بنك مصر: 99.72 جنيه للشراء، 100.66 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.72 جنيه للشراء، 100.66 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك المشرق: 8.34 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

أسعار العملات

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

بنك المشرق: 8.13 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، 8.25 للبيع، وفق أسعار

اليوم.