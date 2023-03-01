أسعار العملات اليوم الأربعاء 1-3-2023 مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات البنوك

شهدت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.56 جنيه للشراء، 30.66 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 32.59 جنيه للشراء، 32.71 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 36.83 جنيه للشراء، 36.96 للبيع
سعر الريال السعودي اليوم: 8.14 جنيه للشراء، 8.17 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.61 جنيه للشراء، 99.98 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.32 جنيه للشراء، 8.34 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك التجاري الدولي: 30.58 جنيه للشراء، 30.68 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 30.58 جنيه للشراء، 30.68 للبيع.
البنك الأهلى المصرى: 30.48 جنيه للشراء، 30.58 للبيع.
بنك مصر: 30.48 جنيه للشراء، 30.58 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 32.20 جنيه للشراء، 32.69 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 32.31 جنيه للشراء، 32.78 للبيع.
البنك المصري الخليجي : 32.30 جنيه للشراء، 32.80 للبيع.
بنك مصر: 32.20 جنيه للشراء، 32.69 للبيع، وفق أسعار
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 36.47 جنيه للشراء، 36.96 للبيع.
بنك مصر: 36.61 جنيه للشراء، 36.96 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 36.73 جنيه للشراء، 37.08 جنيه للبيع.
البنك المصري الخليجي: 36.72 جنيه للشراء، 37.09 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصري: 8.11 جنيه للشراء، 8.14 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 8.11 جنيه للشراء،8.17 للبيع.
البنك المصري الخليجي : 8.10 جنيه للشراء، 8.17 للبيع.
بنك مصر: 8.11 جنيه للشراء، 8.14 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 96.01 جنيه للشراء، 99.69 للبيع.
بنك بلوم مصر: 94.70 جنيه للشراء، 99.65 جنيه للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 95.25 جنيه للشراء، 99.69 جنيه للبيع.
بنك مصر: 96.03 جنيه للشراء، 99.69 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.30 جنيه للشراء، 8.32 للبيع.
بنك الإسكندرية: 8.31 جنيه للشراء، 8.35 جنيه للبيع.
بنك مصر: 8.30 جنيه للشراء، 8.32 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 8.31 جنيه للشراء، 8.35 للبيع، وفق أسعار