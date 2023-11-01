أسعار العملات اليوم الأربعاء 1-11-2023 مقابل الجنيه بنهاية تعاملات بنوك مصر

بدأت التعاملات البنكية في الأول من نوفمبر بتراجع بعض أسعار اليوم الأربعاء 1-11-2023 مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات البنكية، بالبنوك المحلية والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفي.

واستقرت ثلاث عملات وهي الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي.

وخلال السطور القادمة ترصد المال متوسطات أسعار 6 عملات هي « الدولار الأمريكي، والريال السعودي، واليورو، والدينار الكويتي، والجنيه الإسترليني، والدرهم الإماراتي» بحسب البيان الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري المنشور بموقعه على شبكة الإنترنت.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 32.51 جنيه للشراء، و32.97 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.40 جنيه للشراء، و37.53 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.68 جنيه للشراء، و100.05 للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

بحسب التحديثات الأخيرة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري على أسعار العملات اليوم

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك القاهرة : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، وفقًا لآخر التعاملات على أسعار العملات بمصر .

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 32.35 جنيه للشراء، و32.63 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.35 جنيه للشراء، و32.63 للبيع.

بنك القاهرة: 32.46 جنيه للشراء، و32.74 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 32.52 جنيه للشراء، و32.74للبيع، وفقًا لآخر التعاملات على أسعار بالبنوك.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 37.19 جنيه للشراء، و37.51 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 37.19 جنيه للشراء، و37.51 للبيع.

بنك القاهرة: 37.31 جنيه للشراء، و37.63 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 37.41 جنيه للشراء، و37.63 للبيع، وفقًا لآخر التعاملات على أسعار العملات بالقطاع المصرفي.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع، وفقًا لآخر التعاملات على أسعار العملات في البنوك.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 99.45 جنيه للشراء، و 99.75 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 98.78 جنيه للشراء، و 99.73 للبيع.

بنك القاهرة: 99.60 جنيه للشراء، و 100.05 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 94.19 جنيه للشراء، و 100.28 للبيع، وفقًا لآخر التعاملات على أسعار العملات في السوق المصرفية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك القاهرة: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، و 8.46 للبيع، وفقًا لآخر التعاملات على أسعار اليوم.