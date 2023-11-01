أسعار العملات اليوم الأربعاء 1-11-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

شهدت أسعار اليوم الأربعاء 1-11-2023 في بداية الشهر الجاري تباينًا في مستوياتها على شاشات التداولات اللحظية والمواقع الإلكترونية أمام عملة مصر المحلية، وحافظ الدولار الأمريكي والريال السعودي والدرهم الإماراتي على مستوياتها أمام الجنيه المصري، وتعرض البوابة الإلكترونية لجريدة “المال” أسعار الـ 6 عملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري والتي تضم «الدولار الأمريكي، الجنيه الإسترليني، اليورو، الدرهم الإماراتي، الريال السعودي، الدينار الكويتي»، ليأتي اسعار شراء وبيع العملات عند:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 32.85 جنيه للشراء، و 32.97 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.56 جنيه للشراء، و 37.70 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.73 جنيه للشراء، و 100.08 للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بحسب التحديثات الأخيرة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري على أسعار العملات اليوم

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، وفقًا لآخر التعاملات على أسعار العملات بمصر .

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 32.49 جنيه للشراء، و32.63 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.49 جنيه للشراء، و32.63 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 32.59 جنيه للشراء، و32.74 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 32.58 جنيه للشراء، و32.75للبيع، وفقًا لآخر التعاملات على أسعار بالبنوك.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 37.30 جنيه للشراء، و37.49 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 37.31 جنيه للشراء، و37.49 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 37.42 جنيه للشراء، و37.61 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 37.41 جنيه للشراء، و37.63 للبيع، وفقًا لآخر التعاملات على أسعار العملات بالقطاع المصرفي.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفقًا لآخر التعاملات على أسعار العملات في البنوك.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 99.45 جنيه للشراء، و 99.70 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 98.78 جنيه للشراء، و 99.70 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، و 100.02 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و 100.11 للبيع، وفقًا لآخر التعاملات على أسعار العملات في السوق المصرفية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفقًا لآخر التعاملات على أسعار العملات اليوم.