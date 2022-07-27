أسعار العملات اليوم الأربعاء 27-7-2022 في نهاية التعاملات

شهدت أسعار العملات اليوم الأربعاء الموافق 27 يوليو 2022 تباينًا أمام الجنيه المصري، في نهاية التعاملات بعدد من البنوك الحكومية والبنوك الخاصة والبنوك الأجنبية بحسب تحديث البنك المركزي المصري، وشاشات التداول اللحظية بالبنوك، وفي عدد من شركات الصرافة، ففي حين استقر سعر 4 عملات، ارتفع سعر الجنيه الإسترليني، وواصل اليورو الهبوط، ويقدم موقع “جريدة المال” بيانًا تفصيليًا بمتوسط سعر الصرف، لعملات: “الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي”.

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية

سجلت أسعار العملات مقابل الجنيه المصري الآتي:

الدولار الأمريكي 18.88 للشراء، و18.96 للبيع.

اليورو 19.12 للشراء، و19.21 للبيع.

الجنيه الإسترليني 22.62 للشراء، و22.72 للبيع.

الريال السعودي 5.02 للشراء، و 5.04 للبيع.

الدرهم الإماراتي 5.14 للشراء، و5.16 للبيع.

الدينار الكويتي 61.39 للشراء، و61.77 للبيع.

سعر الدولار فى البنوك المصرية

في بنك مصر وصل سعر الدولار إلى 18.89 للشراء، و18.95 للبيع.

استقر سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري عند 18.89 للشراء، و18.95 للبيع.

انخفض الدولار قرشَا في البنك الأهلي القطري QNB ووصل إلى سعر 18.89 للشراء و18.96 للبيع.

في البنك التجاري الدولي وصل سعر الدولار إلى 18.91 للشراء، و18.97 للبيع.

في بنك بلوم مصر، سجل سعر الدولار 18.87 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر اليورو فى البنوك المصرية

انخفض اليورو بالبنك التجاري الدولي لـ 19.12 للشراء، و19.29 للبيع.

وصل اليورو في البنك الأهلي المصري إلى سعر 19.10 للشراء، و19.27 للبيع.

في البنك الأهلي القطري QNB انخفض اليورو إلى سعر 19.11 للشراء، ووصل إلى 19.29 للبيع.

انخفض اليورو في بنك مصر إلى 19.10 للشراء، و19.27 للبيع.

في بنك بلوم مصر، وصل سعر اليورو إلى 19.08 للشراء، وسعر البيع وصل إلى 19.26.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي، إلى 22.73 للشراء، و22.92 للبيع.

بلغ الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري سعر 22.71 للشراء وسعر البيع 22.90.

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر إلى 22.71 للشراء و22.90 للبيع.

في البنك الأهلي القطري QNB ارتفع إلى ـ22.72 للشراء، و22.92 للبيع.

وصل في بنك بلوم مصر إلى سعر 22.68 للشراء، و22.90 للبيع.

تباين أسعار العملات اليوم أمام الجنيه بنهاية التعاملات

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

في البنك التجاري الدولي، وصل الريال السعودي إلى سعر 5.02 للشراء، و5.05 للبيع.

استقر سعر الريال السعودى في البنك الأهلي القطري QNB 4.98 للشراء، و5.05 للبيع.

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري إلى 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

في بنك مصر، وصل الريال السعودى إلى سعر 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

في بنك بلوم مصر، بلغ الريال السعودي سعر 5.02 للشراء، و5.05 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي فى البنوك المصرية

في بنك مصر، سجل الدرهم الإماراتي سعر 5.13 للشراء، و5.15 للبيع

وصل الدرهم الإماراتي إلة سعر 5.14 للشراء، و5.15 للبيع بالبنك الأهلي المصري.

في بنك الكويت الوطني NBK، وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 5.08 للشراء، و5.19 للبيع.

في بنك بلوم مصر، بلغ سعر الدرهم الإماراتي 5.13 للشراء، و5.16 للبيع.

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي القطري QNB 5.12 للشراء، و5.16 للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

وصل الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي إلى سعر 59.64 للشراء، و61.76 للبيع.

بلغ الدينار الكويتي سعر 59.16 للشراء، و61.68 للبيع في البنك الأهلي المصري.

سجل الدينار الكويتي إلى 59.26 جنيه للشراء، و 61.68 للبيع ببنك مصر.

في بنك بلوم مصر، سجل الدينار الكويتي سعر 61.42 جنيه للشراء، و61.73 للبيع.

بلغ الدينار الكويتى في البنك الأهلي القطري QNB إلى سعر 58.77 للشراء، و61.73 للبيع.