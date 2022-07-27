أسعار العملات اليوم الأربعاء في بداية التعاملات 27-7-2022

شهدت أسعار العملات اليوم الأربعاء الموافق 27 يوليو 2022 تباينًا أمام الجنيه المصري، حسب ما أظهرته شاشات التداول اللحظية بعدد من البنوك الحكومية والبنوك الخاصة والبنوك الأجنبية، وفي عدد من شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلي في بداية التعاملات، ويقدم موقع “جريدة المال” خدمة يومية لقرائه بتحديث متوسط سعر الصرف، حيث يستعرض سعر عملات: “الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي”.

أسعار العملات في البنوك المصرية

وصلت أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصري، إلى:

الدولار الأمريكى​ 18.88 للشراء، و18.96 للبيع.

اليورو 19.12 للشراء، و19.21 للبيع.

الجنيه الإسترليني ​22.62 للشراء، و22.72 للبيع.

الريال السعودى ​5.02 للشراء، و 5.04 للبيع.

الدرهم الإماراتى 5.14 للشراء، و5.16 للبيع.

الدينار الكويتي 61.39 جنيه للشراء، و61.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك المصرية

سجل سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري 18.89 للشراء، و18.95 للبيع.

في بنك مصر استقر عند 18.89 للشراء، و18.95 للبيع.

في البنك التجاري الدولي بلغ 18.91 للشراء، و18.97 للبيع.

في البنك الأهلي القطري QNB وصل سعر الدولار إلى 18.90 للشراء و18.97 للبيع.

في بنك بلوم مصر، سجل الدولار سعر 18.87 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر اليورو فى البنوك المصرية

وصل اليورو بالبنك التجاري الدولي إلى 19.12 للشراء، و19.26 للبيع.

سجل اليورو في البنك الأهلي المصري سعر 19.10 للشراء، و19.24 للبيع.

في البنك الأهلي القطري QNB انخفض اليورو إلى سعر 19.11 للشراء، ووصل إلى 19.25 للبيع.

انخفض سعر اليورو في بنك مصر إلى 19.10 للشراء، وارتفع 19.24 للبيع.

في بنك بلوم مصر، سجل اليورو 19.12 للشراء، وسعر البيع وصل إلى 19.44.

، بحسب آخر تحديث أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنوك المصرية

حقق الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي، سعر 22.73 للشراء، و22.90 للبيع.

وصل الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري إلى سعر 22.71 للشراء وارتفع سعر البيع إلى 22.88.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر 22.60 للشراء و22.91 للبيع.

في البنك الأهلي القطري QNB وصل لـ22.721 للشراء، و22.87 للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك بلوم مصر 22.61 للشراء، و22.93 للبيع.

أسعار العملات

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

في البنك التجاري الدولي، وصل الريال السعودى إلى سعر 5.02 للشراء، و5.05 للبيع.

وصل الريال السعودي في البنك الأهلي القطري إلى 4.98 للشراء، و5.04 للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

في بنك مصر، وصل الريال السعودي إلى سعر 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

في بنك بلوم مصر، وصل سعر الريال السعودي إلى 5.02 للشراء، و5.04 للبيع، وفقا لتحديث أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي فى البنوك المصرية

في بنك مصر، سجل الدرهم الإماراتي إلى 5.13 للشراء، و5.15 للبيع

وصل الدرهم الإماراتي إلى سعر 5.13 للشراء، و5.15 للبيع بالبنك الأهلي المصري.

في بنك الكويت الوطني NBK، سجل سعر الدرهم الإماراتي 5.08 للشراء، و5.19 للبيع.

في بنك بلوم مصر، وصل الدرهم الإماراتي إلى سعر 5.13 للشراء، و5.16 للبيع.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي القطري 5.12 للشراء، و5.16 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سجل الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي سعر 59.64 للشراء، و61.79 للبيع.

وصل سعر الدينار الكويتي إلى 59.16 للشراء، و61.68 للبيع في البنك الأهلي المصري.

سجل الدينار الكويتي سعر 59.26 جنيه للشراء، و 61.66 للبيع ببنك مصر.

في بنك بلوم مصر، وصل سعر الدينار الكويتي إلى سعر 61.44 جنيه للشراء، و61.80 للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري QNB إلى سعر 58.77 للشراء، و61.73 للبيع، وفقا لآخر تحديث أسعار العملات اليوم.