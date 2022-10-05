أسعار العملات اليوم الأربعاء في بداية تعاملات البنوك المصرية مقابل الجنيه

حققت أسعار العملات اليوم مستوى مستقر في بداية تعاملات الأربعاء 5-10-2022 البنكية، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء حيث استقر الريال السعودي والدرهم الإماراتي، في حين ارتفع الدولار واليورو والدينار الكويتي والجنيه الإسترليني.

ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية وهم: «الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي، واليورو والدينار الكويتي والجنيه الإسترليني»، وفقًا لمتوسط السعر في البنك المركزي المصري، وشاشات التداول اللحظية في بنوك أخرى.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 19.61 جنيه للشراء، 19.68 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.21 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.33 جنيه للشراء، 5.36 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر اليورو اليوم: 19.41 جنيه للشراء، 19.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 63.26 جنيه للشراء، 63.59 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 22.23 جنيه للشراء، 22.32 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك

بنك بلوم مصر: 19.59 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

البنك الأهلي: 19.61 جنيه للشراء، 19.67 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.63 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 19.61 جنيه للشراء، 19.67 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

بنك بلوم مصر: 5.21 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

البنك الأهلي: 5.20 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 5.20 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.20 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك

بنك بلوم مصر: 5.33 جنيه للشراء، 5.36 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي: 5.33 جنيه للشراء، 5.35 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 5.33 جنيه للشراء، 5.36 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.33 جنيه للشراء، 5.35 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو اليوم في البنوك

بنك بلوم مصر: 19.51 جنيه للشراء، 19.67 جنيه للبيع.

البنك الأهلي: 19.43 جنيه للشراء، 19.65 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات .

البنك التجاري الدولي: 19.48 جنيه للشراء، 19.68 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.46 جنيه للشراء، 19.65 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

بنك بلوم مصر: 63.30 جنيه للشراء، 63.67 جنيه للبيع.

البنك الأهلي: 61.19 جنيه للشراء، 63.61 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 61.91 جنيه للشراء، 63.67 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات .

بنك مصر: 61.22 جنيه للشراء، 63.61 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك

بنك بلوم مصر: 22.36 جنيه للشراء، 22.61 جنيه للبيع.

البنك الأهلي: 22.30 جنيه للشراء، 22.61 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 22.34 جنيه للشراء، 22.63 جنيه للبيع.

بنك مصر: 22.32 جنيه للشراء، 22.61 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.