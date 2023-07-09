أسعار العملات اليوم الأحد 9-7-2023 مقابل الجنيه في ختام التعاملات

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أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الأحد 9-7-2023 ، مقابل الجنيه المصري، في نهاية التعاملات المصرفية اليوم داخل البنوك استقرار للدولار الأمريكي والريال السعودي والدرهم الإماراتي، ويقدم موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالى سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهم: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي»، وفقا للمواقع الرسمية، وشاشات التداول للبنوك العربية والمصرية والأجنبية والإسلامية المختلفة.

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 33.82 جنيه للشراء، و33.94 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.58 جنيه للشراء، و39.72 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.74 جنيه للشراء، و100.82 للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.41 جنيه للشراء، و33.85 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 33.57 جنيه للشراء، و33.69 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي : 33.41 جنيه للشراء، و33.85 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 33.41 جنيه للشراء، و33.84 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 39.13 جنيه للشراء، و39.63 للبيع.

بنك قطر الوطني الاهلي: 39.33 جنيه للشراء، و39.76 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 39.57 جنيه للشراء، و39.69 للبيع.

المصرف المتحد: 39.14 جنيه للشراء، و39.76 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، بحسب أسعار

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

اليوم.

البنك الأهلي المصري: 99.45 جنيه للشراء، و100.51 للبيع.

قطر الوطني الأهلي: 97.50 جنيه للشراء، و100.86 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي : 100.70 جنيه للشراء، و100.83 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، و100.39 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

قطر الوطني الأهلي: 8.39جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.40 جنيه للشراء، و8.41 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.