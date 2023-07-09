أسعار العملات اليوم الأحد 9-7-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات البنكية

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أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الأحد 9-7-2023 ، مقابل الجنيه المصري، ببداية التعاملات البنكية بأولى أيام عمل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، استقرار للدولار الأمريكي والريال السعودي والدرهم الإماراتي، ويقدم موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالى سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهم: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي»، وفقا للمواقع الرسمية، وشاشات التداول للبنوك العربية والمصرية والأجنبية والإسلامية المختلفة.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.59 جنيه للشراء، و33.70 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.38 جنيه للشراء، و39.51 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.33 جنيه للشراء، و100.73 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.41 جنيه للشراء، و33.85 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 33.57 جنيه للشراء، و33.96 للبيع.

بنك مصر: 33.41 جنيه للشراء، و33.85 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 33.41 جنيه للشراء، و33.84 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 39.13 جنيه للشراء، و39.63 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 39.14 جنيه للشراء، و39.39 للبيع.

بنك مصر: 39.13 جنيه للشراء، و39.63 للبيع.

المصرف المتحد: 39.14 جنيه للشراء، و39.76 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك قناة السويس: 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، بحسب أسعار

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

اليوم.

البنك الأهلي المصري: 99.45 جنيه للشراء، و100.51 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، و100.82 للبيع.

بنك مصر: 100.13 جنيه للشراء، و100.51 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، و100.39 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 8.34 جنيه للشراء، و8.43 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.