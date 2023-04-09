أسعار العملات اليوم الأحد 9-4-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

شهدت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الأحد 9-4-2023، مقابل الجنيه المصري، في نهاية التعاملات البنكية، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، في أولي أيام العمل الإسبوعية، استقرار الدولار والدرهم الإماراتي والريال السعودي، وتباين الدينار الكويتي واليورو، وانخفاض الجنيه الإسترليني، ويقدم موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي متوسط سعر 6 عملات وهي: «الريال السعودي، و الدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني»، بحسب شاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك المختلفة.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.69 جنيه للشراء، و 101.04 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.60 جنيه للشراء، و 33.72 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.27 جنيه للشراء، و 38.41 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك كريدى أجريكول: 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 99.58 جنيه للشراء، و 100.55 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.88 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، و 101.06 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.58 جنيه للشراء، و 100.55 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك الإسكندرية: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك المشرق: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع، وفق أسعار

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

اليوم.

بنك مصر: 33.44 جنيه للشراء، و 33.70 للبيع.

ميد بنك: 33.57 جنيه للشراء، و 33.83 للبيع.

بنك سايب: 33.56 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.44 جنيه للشراء، و 33.70 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 38.10 جنيه للشراء، و 38.42 للبيع.

بنك البركة: 38.29 جنيه للشراء، و 38.41 للبيع.

بنك القاهرة: 38.21 جنيه للشراء، و 38.54 للبيع

البنك الأهلي المصري: 38.10 جنيه للشراء، و 38.42 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.