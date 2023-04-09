أسعار العملات اليوم الأحد 9-4-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

شهدت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.69 جنيه للشراء، و 101.04 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.60 جنيه للشراء، و 33.72 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.27 جنيه للشراء، و 38.41 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
بنك كريدى أجريكول: 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
بنك مصر: 99.58 جنيه للشراء، و 100.55 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.88 للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، و 101.06 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 99.58 جنيه للشراء، و 100.55 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.
بنك الإسكندرية: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
المصرف العربي الدولي: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.
سعر الدولار في البنوك المصرية
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
بنك المشرق: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
بنك أبو ظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع، وفق أسعار
سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك مصر: 33.44 جنيه للشراء، و 33.70 للبيع.
ميد بنك: 33.57 جنيه للشراء، و 33.83 للبيع.
بنك سايب: 33.56 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 33.44 جنيه للشراء، و 33.70 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
بنك مصر: 38.10 جنيه للشراء، و 38.42 للبيع.
بنك البركة: 38.29 جنيه للشراء، و 38.41 للبيع.
بنك القاهرة: 38.21 جنيه للشراء، و 38.54 للبيع
البنك الأهلي المصري: 38.10 جنيه للشراء، و 38.42 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.