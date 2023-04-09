أسعار العملات اليوم الأحد 9-4-2023 مقابل الجنيه في بداية التعاملات بالبنوك

تباينت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الأحد 9-4-2023، مقابل الجنيه، في بداية التعاملات بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، في أول أيام العمل الأسبوعية، وذلك في الشراء والبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالى متوسط صرف وسعر 6 عملات وهي: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، وفقا للمواقع الرسمية، وشاشات التداول اللحظية بالبنوك.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.64 جنيه للشراء، و 33.76 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.47 جنيه للشراء، و 38.61 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.51 جنيه للشراء، و 100.86 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك ابو ظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك المشرق: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 33.44 جنيه للشراء، و 33.70 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.44 جنيه للشراء، و 33.70 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 33.52 جنيه للشراء، و 33.80 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 33.44 جنيه للشراء، و 33.70 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 38.10 جنيه للشراء، و 38.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.10 جنيه للشراء، و 38.42 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 38.22 جنيه للشراء، و 38.50 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 38.22 جنيه للشراء، و 38.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك قناة السويس: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، بحسب أسعار

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

اليوم.

بنك مصر: 99.58 جنيه للشراء، و 100.55 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.58 جنيه للشراء، و 100.55 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و 100.88 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 94.96 جنيه للشراء، و 101.15 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك الإسكندرية: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.