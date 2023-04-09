أسعار العملات اليوم الأحد 9-4-2023 مقابل الجنيه في بداية التعاملات بالبنوك

تباينت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.64 جنيه للشراء، و 33.76 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.47 جنيه للشراء، و 38.61 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.51 جنيه للشراء، و 100.86 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
بنك ابو ظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
بنك المشرق: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك مصر: 33.44 جنيه للشراء، و 33.70 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 33.44 جنيه للشراء، و 33.70 للبيع.
البنك الأهلي الكويتي: 33.52 جنيه للشراء، و 33.80 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 33.44 جنيه للشراء، و 33.70 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
بنك مصر: 38.10 جنيه للشراء، و 38.42 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 38.10 جنيه للشراء، و 38.42 للبيع.
البنك الأهلي القطري: 38.22 جنيه للشراء، و 38.50 للبيع.
بنك الاستثمار العربي: 38.22 جنيه للشراء، و 38.54 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
بنك قناة السويس: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، بحسب أسعار
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
بنك مصر: 99.58 جنيه للشراء، و 100.55 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 99.58 جنيه للشراء، و 100.55 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و 100.88 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 94.96 جنيه للشراء، و 101.15 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
بنك الإسكندرية: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.