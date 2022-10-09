أسعار العملات اليوم الأحد 9-10-2022 بنهاية التعاملات أمام الجنيه

شهدت أسعار العملات اليوم الأحد 9-10-2022 تباينًا في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه، حيث استقر الدولار والدرهم الإماراتي والريال السعودي، بينما شهد الجنيه الإسترليني واليورو والدينار الكويتي انخفاضًا في أسعار الصرف، ويقدم موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف 6 عملات أجنبية وعربية هي: «الدولار، واليورو، الجنيه الإسترليني، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي، والريال السعودي »، طبقًا للمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 19.61 جنيه للشراء، و 19.68 جنيه للبيع

سعر اليورو اليوم: 19.10 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 21.73 جنيه للشراء، و 21.83 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.33 جنيه للشراء، و 5.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 63.22 جنيه للشراء، و 63.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.21 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 19.61 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.61 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 19.64 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 19.07 جنيه للشراء، و 19.30 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.07 جنيه للشراء، و 19.30 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.28 جنيه للشراء، و 19.48 جنيه للبيع.

البنك العربي الإفريقي: 19.07 جنيه للشراء، و 19.32 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 21.68 جنيه للشراء، و 22.07 جنيه للبيع.

بنك مصر: 21.68 جنيه للشراء، و 22.07 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 21.73 جنيه للشراء، و 22.10 جنيه للبيع.

بنك البركة: 21.71 جنيه للشراء، و 21.82 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 5.33 جنيه للشراء، و 5.35 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.33 جنيه للشراء، و 5.35 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني: 5.27 جنيه للشراء، و 5.38 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 5.32 جنيه للشراء، و 5.36 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 61.02 جنيه للشراء، و 63.47 جنيه للبيع.

بنك مصر: 61.05 جنيه للشراء، و 63.47 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 61.04 جنيه للشراء، و 63.47 جنيه للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 61.06 جنيه للشراء، و 65.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 5.20 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.20 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 5.22 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 5.09 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.